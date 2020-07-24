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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Зайнутдинов вошел в число лучших бомбардиров «Ростова» в сезоне РПЛ

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вошел в топ-5 лучших бомбардиров «Ростова» по итогам завершившегося сезона российской премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

На его счету четыре гола в 17 матчах. В сентябре Зайнутдинов забил «Динамо» (3:0), в декабре оформил дубль в игре со «Спартаком» (4:1), а в июле поразил ворота «Зенита» (1:3).

Российская Премьер-Лига

Лучшим бомбардиром «Ростова» с 11 голами в 25 матчах стал узбекистанский форвард Эльдор Шомуродов (11 голов). Шесть раз за 19 игр отличился Алексей Ионов. По пять голов забили финн Роман Еременко (один с пенальти, 19 матчей) и болгарин Ивелин Попов (один с пенальти, 25 матчей). Замкнул топ-6 Хорен Байрамян, который в 26 играх отличился четыре раза.

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Сезон-2019/20 «Ростов» завершил на пятом месте, завоевав путевку в Лигу Европы. У Зайнутдинова, кроме двух голов, также есть два ассиста и четыре желтых карточек.

Новый сезон РПЛ стартует уже в августе. Ранее Зайнутдинов обратился к болельщикам «Ростова», а его агент прокомментировал переговоры с клубом о новом контракте.

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