Танцующий в ресторане тренер ФК «Ростов» попал на видео
Он отмечал закрытие сезона чемпионата России.
Он отмечал закрытие сезона чемпионата России.
В социальных сетях появилось видео, на котором главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин танцует в одном из ресторанов донской столицы под песню «Валера». Как сообщают авторы видеоролика, вечеринка проводилась после матча с питерским «Зенитом» в честь завершения сезона чемпионата России по футболу.
«Острый на словцо, открытый и главное клуб с ним поступательно движется вверх», — пишет автор ролика.
Напомним, ФК «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице и выходит в Лигу Европы. Однако последние шесть матчей команда играла вничью или проигрывала.