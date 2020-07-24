Танцующий в ресторане тренер ФК «Ростов» попал на видео

В социальных сетях появилось видео, на котором главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин танцует в одном из ресторанов донской столицы под песню «Валера». Как сообщают авторы видеоролика, вечеринка проводилась после матча с питерским «Зенитом» в честь завершения сезона чемпионата России по футболу.