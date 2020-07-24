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15:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Танцующий в ресторане тренер ФК «Ростов» попал на видео

Он отмечал закрытие сезона чемпионата России.

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8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В социальных сетях появилось видео, на котором главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин танцует в одном из ресторанов донской столицы под песню «Валера». Как сообщают авторы видеоролика, вечеринка проводилась после матча с питерским «Зенитом» в честь завершения сезона чемпионата России по футболу.

«Острый на словцо, открытый и главное клуб с ним поступательно движется вверх», — пишет автор ролика.

Напомним, ФК «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице и выходит в Лигу Европы. Однако последние шесть матчей команда играла вничью или проигрывала.

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