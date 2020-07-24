«Урал» определился с главным тренером

Источник: РИА "Новости"

Готовить екатеринбургский футбольный клуб «Урал» к новому сезону будет тренер Юрий Матвеев. Об этом заявил президент «шмелей» Григорий Иванов.

«Матвеев останется главным тренером команды и будет готовить “Урал” к новому сезону», — приводит Sport24 его слова.

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После отставки Дмитрия Парфенова бразды правления командой перенял именно Юрий Матвеев, до этого руководивший «Уралом-2», — он готовил команду к последнему матчу сезона против московского «Локомотива», передает «Уралинформбюро».

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Стоит напомнить, изменения в тренерском штабе команды произошли после обидного проигрыша «Химкам» в полуфинале Кубка России 19 июля. Дмитрий Парфенов решил уйти, вместе с ним «Урал» покинули его помощники — Юрий Ковтун и Андрей Данилов.

Юрию Матвееву 53 года, он работает в «Урале» с 2008 года. Специалист много лет играл за «Уралмаш», также в его послужном списке числятся «Зенит», ЦСКА, «Ростсельмаш» и другие отечественные и зарубежные клубы.

Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 8 августа (за день до этого будет разыгран Суперкубок страны). В последний месяц лета до перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели.