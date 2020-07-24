Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
23.07
Удинезе
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
23.07
Лацио
Кальяри
21
Футбол. Кубок России
25.07
Зенит
Химки
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
15:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Урал» определился с главным тренером

Продолжит работать Матвеев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Готовить екатеринбургский футбольный клуб «Урал» к новому сезону будет тренер Юрий Матвеев. Об этом заявил президент «шмелей» Григорий Иванов.

«Матвеев останется главным тренером команды и будет готовить “Урал” к новому сезону», — приводит Sport24 его слова.

Российская Премьер-Лига

После отставки Дмитрия Парфенова бразды правления командой перенял именно Юрий Матвеев, до этого руководивший «Уралом-2», — он готовил команду к последнему матчу сезона против московского «Локомотива», передает «Уралинформбюро».

Читайте также
«Урал» объявил об уходе Павла Погребняка

Стоит напомнить, изменения в тренерском штабе команды произошли после обидного проигрыша «Химкам» в полуфинале Кубка России 19 июля. Дмитрий Парфенов решил уйти, вместе с ним «Урал» покинули его помощники — Юрий Ковтун и Андрей Данилов.

Юрию Матвееву 53 года, он работает в «Урале» с 2008 года. Специалист много лет играл за «Уралмаш», также в его послужном списке числятся «Зенит», ЦСКА, «Ростсельмаш» и другие отечественные и зарубежные клубы.

Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 8 августа (за день до этого будет разыгран Суперкубок страны). В последний месяц лета до перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели.

Чемпионат уйдет на зимнюю паузу 17 декабря, возобновится турнир 26 февраля. Последние матчи сезона намечены на 16 мая. При этом все туры весенней части запланированы в недельном цикле.

Читайте также
"Уважаемый, Евгений Куйвашев..." Свердловчанка навлекла беду на чиновников
Глава РФС выступил с обращением к «Спартаку» и «Зениту»
Российская фигуристка призналась, что переболела коронавирусом
Лыжница Норвегии пожаловалась на лишившую ее призовых россиянку
«Ман Юнайтед» и «Челси» бьются за ЛЧ: Топ-5 ставок выходных
Три клуба РПЛ оштрафованы на 850 тысяч рублей
Триллер на «Сан-Сиро»: прогноз на матч «Милан» — «Аталанта»
Анонсировано крупнейшее в истории обновление для GTA Online
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь