«Урал» определился с главным тренером
Продолжит работать Матвеев.
Продолжит работать Матвеев.
Готовить екатеринбургский футбольный клуб «Урал» к новому сезону будет тренер Юрий Матвеев. Об этом заявил президент «шмелей» Григорий Иванов.
«Матвеев останется главным тренером команды и будет готовить “Урал” к новому сезону», — приводит Sport24 его слова.
После отставки Дмитрия Парфенова бразды правления командой перенял именно Юрий Матвеев, до этого руководивший «Уралом-2», — он готовил команду к последнему матчу сезона против московского «Локомотива», передает «Уралинформбюро».
Стоит напомнить, изменения в тренерском штабе команды произошли после обидного проигрыша «Химкам» в полуфинале Кубка России 19 июля. Дмитрий Парфенов решил уйти, вместе с ним «Урал» покинули его помощники — Юрий Ковтун и Андрей Данилов.
Юрию Матвееву 53 года, он работает в «Урале» с 2008 года. Специалист много лет играл за «Уралмаш», также в его послужном списке числятся «Зенит», ЦСКА, «Ростсельмаш» и другие отечественные и зарубежные клубы.
Новый сезон Российской
Чемпионат уйдет на зимнюю паузу 17 декабря, возобновится турнир 26 февраля. Последние матчи сезона намечены на 16 мая. При этом все туры весенней части запланированы в недельном цикле.