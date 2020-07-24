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16:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист и бывший муж Бузовой ответил на информацию об устроенном пьяном дебоше

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов в Instagram ответил на информацию об устроенном пьяном дебоше в самолете.

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Источник: РИА "Новости"

Тарасов заявил, что не нарушал правила полета. «Если бы я дебоширил в самолете или был в каком-то не том состоянии, меня бы сняли с рейса или по прилете в аэропорту ждала бы полиция. Этого не произошло, значит, это все вранье», — посчитал 33-летний спортсмен.

Российская Премьер-Лига

23 июля Telegram-канал 112 сообщил, что Тарасов дебоширил на рейсе, следовавшем из Казани в Москву. Пассажиры самолета заявили, что футболист вместе с игроком «Рубина» Николаем Поярковым употреблял спиртные напитки и вел себя неприлично.

В феврале хавбек подписал контракт с «Рубином», а через три дня после этого получил на тренировке перелом малоберцовой кости. В активе Тарасова восемь матчей и один забитый мяч в составе сборной России.

Тарасов был женат на певице Ольге Бузовой с 2012 по 2016 год.

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