Футболист и бывший муж Бузовой ответил на информацию об устроенном пьяном дебоше
Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов в Instagram ответил на информацию об устроенном пьяном дебоше в самолете.
Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов в Instagram ответил на информацию об устроенном пьяном дебоше в самолете.
Тарасов заявил, что не нарушал правила полета. «Если бы я дебоширил в самолете или был в
23 июля
В феврале хавбек подписал контракт с «Рубином», а через три дня после этого получил на тренировке перелом малоберцовой кости. В активе Тарасова восемь матчей и один забитый мяч в составе сборной России.
Тарасов был женат на певице Ольге Бузовой с 2012 по 2016 год.