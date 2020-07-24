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17:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава РФС призвал «Спартак» и «Зенит» прекратить «пикировку за гранью»

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Александр Рогулев. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков осудил поведение представителей московского «Спартака» и петербургского «Зенита» по отношению друг к другу и попросил прекратить «эту пикировку, которая вышла за границы дозволенного».

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Источник: РИА "Новости"
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Лучшие кадры матча.

После полуфинала Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» (1:2) владелец «красно-белых» Леонид Федун в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил недовольство судейством в матче, назвал петербургский клуб «дутым чемпионом» и отметил, что «сине-бело-голубые» «огребут» в Лиге чемпионов следующего сезона. Ранее комитет по этике оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тысяч рублей за высказывания в адрес «Спартака».

Спартак (Москва)

Также после финального свистка кубкового матча на фанатской трибуне «Зенита» появился несогласованный баннер, где владелец Федун изображен в роли одного из героев популярного научно-фантастического сериала «Черное зеркало». Ещенко после встречи показал футболку с завуалированной оскорбительной фразой.

Зенит (Санкт-Петербург)

«Мое отношение негативное. Я считаю, эта пикировка за гранью, она не красит футбольные клубы. Вот такая моя оценка. Везде есть неписаный этический кодекс. И в мировом футболе такое поведение не приветствуется. Везде свой кодекс, в том же теннисе правила еще жестче, с другой стороны, в ММА трэшток — неотъемлемая часть этого спорта. Но футбол — другой вид спорта, с другим этическим кодексом. В данном случае хотел бы призвать клубы сделать глубокий вдох, успокоиться и прекратить эту пикировку, которая вышла за границы дозволенного», — сказал Дюков журналистам, говоря про последние отношения «Спартака» и «Зенита».

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