Глава РФС призвал «Спартак» и «Зенит» прекратить «пикировку за гранью»

После полуфинала Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» (1:2) владелец «красно-белых» Леонид Федун в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил недовольство судейством в матче, назвал петербургский клуб «дутым чемпионом» и отметил, что «сине-бело-голубые» «огребут» в Лиге чемпионов следующего сезона. Ранее комитет по этике оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тысяч рублей за высказывания в адрес «Спартака».

«Мое отношение негативное. Я считаю, эта пикировка за гранью, она не красит футбольные клубы. Вот такая моя оценка. Везде есть неписаный этический кодекс. И в мировом футболе такое поведение не приветствуется. Везде свой кодекс, в том же теннисе правила еще жестче, с другой стороны, в ММА трэшток — неотъемлемая часть этого спорта. Но футбол — другой вид спорта, с другим этическим кодексом. В данном случае хотел бы призвать клубы сделать глубокий вдох, успокоиться и прекратить эту пикировку, которая вышла за границы дозволенного», — сказал Дюков журналистам, говоря про последние отношения «Спартака» и «Зенита».