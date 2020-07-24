Три клуба оштрафованы в сумме на 850 тыс. рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ
ТАСС, 24 июля. Три клуба оштрафованы по итогам последнего тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 24 июля. Три клуба оштрафованы по итогам последнего тура Тинькофф — Российской
Казанский «Рубин» за нарушение раздела 3 регламента о возобновлении турнира по итогам матча 30-го тура с московским «Спартаком» (1:2) получил штраф в размере 300 тыс. рублей. Также в очередной раз оштрафован главный тренер команды Леонид Слуцкий, сумма штрафа составила 200 тыс. рублей. В составе «Спартака» 100 тыс. рублей за аналогичное нарушение должен будет выплатить защитник Андрей Ещенко.
Помимо «Рубина» штраф за нарушение регламента о возобновлении сезона получили столичные ЦСКА и «Динамо» в размере 300 и 250 тыс. рублей соответственно.
По итогам матча «Краснодар» — «Ахмат» (4:0) штрафы получили игроки грозненцев Андрес Понсе и Одисе Роши, а также нападающий краснодарцев
Помимо этого КДК РФС принял решение применить дополнительные санкции в виде трехматчевой дисквалификации к Владимиру Полуяхтову из «Крыльев Советов». Игрок уже был дисквалифицирован на три встречи по итогам матча с «Ростовом», в котором он нанес травму игроку ростовчан Дмитрию Чистякову. Дополнительная трехматчевая дисквалификация вменяется игроку в результате того, что Чистяков в течение 15 дней с момента матча не смог принять участие в тренировочных мероприятиях команды.