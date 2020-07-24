Три клуба оштрафованы в сумме на 850 тыс. рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Казанский «Рубин» за нарушение раздела 3 регламента о возобновлении турнира по итогам матча 30-го тура с московским «Спартаком» (1:2) получил штраф в размере 300 тыс. рублей. Также в очередной раз оштрафован главный тренер команды Леонид Слуцкий, сумма штрафа составила 200 тыс. рублей. В составе «Спартака» 100 тыс. рублей за аналогичное нарушение должен будет выплатить защитник Андрей Ещенко.

Помимо «Рубина» штраф за нарушение регламента о возобновлении сезона получили столичные ЦСКА и «Динамо» в размере 300 и 250 тыс. рублей соответственно.

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По итогам матча «Краснодар» — «Ахмат» (4:0) штрафы получили игроки грозненцев Андрес Понсе и Одисе Роши, а также нападающий краснодарцев Магомед-Шапи Сулейманов — все игроки обязаны выплатить по 100 тыс. рублей.

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