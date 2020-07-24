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17:59 (мск), источник: ТАСС

Три клуба оштрафованы в сумме на 850 тыс. рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ

ТАСС, 24 июля. Три клуба оштрафованы по итогам последнего тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).

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Источник: РИА "Новости"

Казанский «Рубин» за нарушение раздела 3 регламента о возобновлении турнира по итогам матча 30-го тура с московским «Спартаком» (1:2) получил штраф в размере 300 тыс. рублей. Также в очередной раз оштрафован главный тренер команды Леонид Слуцкий, сумма штрафа составила 200 тыс. рублей. В составе «Спартака» 100 тыс. рублей за аналогичное нарушение должен будет выплатить защитник Андрей Ещенко.

Помимо «Рубина» штраф за нарушение регламента о возобновлении сезона получили столичные ЦСКА и «Динамо» в размере 300 и 250 тыс. рублей соответственно.

ЦСКА (Москва)

По итогам матча «Краснодар» — «Ахмат» (4:0) штрафы получили игроки грозненцев Андрес Понсе и Одисе Роши, а также нападающий краснодарцев Магомед-Шапи Сулейманов — все игроки обязаны выплатить по 100 тыс. рублей.

Краснодар (Краснодар)

Помимо этого КДК РФС принял решение применить дополнительные санкции в виде трехматчевой дисквалификации к Владимиру Полуяхтову из «Крыльев Советов». Игрок уже был дисквалифицирован на три встречи по итогам матча с «Ростовом», в котором он нанес травму игроку ростовчан Дмитрию Чистякову. Дополнительная трехматчевая дисквалификация вменяется игроку в результате того, что Чистяков в течение 15 дней с момента матча не смог принять участие в тренировочных мероприятиях команды.

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