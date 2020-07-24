СМИ: Деян Ловрен согласовал трехлетний контракт с «Зенитом»

По информации издания, 31-летний хорват подпишет с «Зенитом» трехлетний контракт. Отмечается, что российский клуб заплатит за трансфер защитника 8,5 миллиона евро плюс бонусы.

Ловрен перешел в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». В сезоне-2019/20 футболист сыграл за клуб 15 матчей, стал вместе с «красными» чемпионом Англии. В составе сборной Хорватии защитник забил три мяча в 57 встречах и завоевал серебро чемпионата мира 2018 года.