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21:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Набабкин близок к уходу из ЦСКА

Защитник Кирилл Набабкин может покинуть ЦСКА этим летом. Контракт 33-летнего футболиста истекает 31 июля, и велика вероятность того, что соглашение не продлят.

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Источник: Спорт-Экспресс

Набабкин перешел в ЦСКА в 2010 году из «Москвы». В составе армейцев он провел в общей сложности 249 матчей и забил 4 мяча во всех турнирах.

С ЦСКА Набабкин выиграл три чемпионата, два Кубка и три Суперубка России.

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