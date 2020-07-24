Набабкин близок к уходу из ЦСКА
Защитник Кирилл Набабкин может покинуть ЦСКА этим летом. Контракт 33-летнего футболиста истекает 31 июля, и велика вероятность того, что соглашение не продлят.
Защитник Кирилл Набабкин может покинуть ЦСКА этим летом. Контракт 33-летнего футболиста истекает 31 июля, и велика вероятность того, что соглашение не продлят.
Набабкин перешел в ЦСКА в 2010 году из «Москвы». В составе армейцев он провел в общей сложности 249 матчей и забил 4 мяча во всех турнирах.
С ЦСКА Набабкин выиграл три чемпионата, два Кубка и три Суперубка России.