Бахтиер Зайнутдинов вошел в топ-5 самых результативных казахстанцев в истории РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне Зайнутдинов четыре раза отличился в составе «Ростова» в 17 матчах в РПЛ. Дважды он горчил в выездном матче московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ростовчан. Также казахстанец поучаствовал в разгроме другого московского клуба — «Динамо» (3:0), отметившись одним взятием ворот, и отличился в недавней игре против «Зенита» (1:2), открыв счет в этом матче.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

Сейчас среди представителей нашей страны, выступавших в высшем дивизионе чемпионата России, он делит пятое место с Евгением Тарасовым, который отличился в составе «Зенита» четыре раза.

Возглавляет этот список экс-игрок сборной Казахстана Максим Низовцев. В российской премьер-лиге он забил 21 гол, выступая за «Балтику» и «Сокол».

На втором месте Руслан Балтиев. Воспитанник алматинского футбола, выступавший в России за «Сокол», московское «Динамо», «Москву» и «Шинник», отличился 11 раз.

Сергей Волгин, выступавший в начале 90-х за камышинский «Текстильщик», забил десять голов. Другой игрок «Текстильщика» середины 90-х Виталий Абрамов, помимо этого игравший за «Ротор», забил девять мячей и занимает четвертое место.

Напомним, Зайнутдинов по итогам прошедшего сезона вошел в топ-6 игроков «Ростова», поражавших ворота соперника чаще других. Лучшим бомбардиром «Ростова» с 11 голами в 25 матчах стал узбекистанский форвард Эльдор Шомуродов (11 голов). Шесть раз за 19 игр отличился Алексей Ионов. По пять голов забили финн Роман Еременко (один с пенальти, 19 матчей) и болгарин Ивелин Попов (один с пенальти, 25 матчей). Также в топ-6 Хорен Байрамян, который в 26 играх отличился четыре раза.

В этом сезоне «Ростов» забил 45 голов, занял пятое место и теперь сыграет в Лиге Европы.