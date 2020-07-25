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12:42 (мск), источник: ТАСС

Сергей Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ

ТАСС, 25 июля. Сергей Семак, возглавляющий петербургский футбольный клуб «Зенит», признан лучшим тренером Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в июле. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"
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Рулевому «Зенита» — 43.

За Семака единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Помимо Семака, на награду претендовали серб Марко Николич (московский «Локомотив»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Подпалый (тульский «Арсенал») и Леонид Слуцкий (казанский «Рубин»).

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В пяти матчах под руководством Семака в июле «Зенит» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, что позволило петербургскому клубу выиграть чемпионат России досрочно за четыре тура до конца турнира.

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Зенит (Санкт-Петербург)

Семаку 44 года, он возглавляет «Зенит» с мая 2018 года, специалист второй год подряд стал с клубом чемпионом страны. Также он тренировал «Уфу», с которой впервые в истории клуба вышел в квалификацию Лиги Европы, и входил в тренерский штаб сборной России.

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