Сергей Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий Рулевому «Зенита» — 43.

За Семака единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Помимо Семака, на награду претендовали серб Марко Николич (московский «Локомотив»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Подпалый (тульский «Арсенал») и Леонид Слуцкий (казанский «Рубин»).

В пяти матчах под руководством Семака в июле «Зенит» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, что позволило петербургскому клубу выиграть чемпионат России досрочно за четыре тура до конца турнира.

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