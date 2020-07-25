Сергей Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ
ТАСС, 25 июля. Сергей Семак, возглавляющий петербургский футбольный клуб «Зенит», признан лучшим тренером Тинькофф — Российской
ТАСС, 25 июля. Сергей Семак, возглавляющий петербургский футбольный клуб «Зенит», признан лучшим тренером Тинькофф — Российской
За Семака единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Помимо Семака, на награду претендовали серб Марко Николич (московский «Локомотив»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Подпалый (тульский «Арсенал») и Леонид Слуцкий (казанский «Рубин»).
В пяти матчах под руководством Семака в июле «Зенит» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, что позволило петербургскому клубу выиграть чемпионат России досрочно за четыре тура до конца турнира.
Семаку 44 года, он возглавляет «Зенит» с мая 2018 года, специалист второй год подряд стал с клубом чемпионом страны. Также он тренировал «Уфу», с которой впервые в истории клуба вышел в квалификацию Лиги Европы, и входил в тренерский штаб сборной России.