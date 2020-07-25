Полузащитник ЦСКА Влашич признан лучшим футболистом июля в РПЛ

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За Влашича проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ отдали свой голос за нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. Также на награду лучшему игроку месяца претендовали нападающие Федор Чалов (ЦСКА), Маркус Берг («Краснодар») и Евгений Луценко («Арсенал», Тула).

ЦСКА (Москва) Все о команде

Лучшим голом был признан мяч полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина в ворота «Зенита» в домашнем матче 26-го тура (2:4), за него проголосовала РПЛ, эксперты «Матч Премьер» отдали голос за гол ударом через себя полузащитника екатеринбургского «Урала» Эрика Бикфалви в ворота тульского «Арсенала» в домашнем матче 29-го тура (1:3). Болельщики выбрали лучшим гол полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в домашней игре 30-го тура с «Тамбовом» (2:0).

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