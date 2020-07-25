«Решения ВАР и правила игры надо объяснять!» Слуцкий сравнил судей в России и Европе
Жесткое, но справедливое высказывание главного тренера «Рубина» об особенностях национальных арбитров.
Жесткое, но справедливое высказывание главного тренера «Рубина» об особенностях национальных арбитров.
24 июля гостем редакции «СЭ» стал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. В ходе двухчасовой беседы он рассказал очень много интересного — о трансферах «Рубина» и борьбе за выживание, Игнатьеве и Хвиче, Тиле, Дзюбе и Головине.
Одна из самых интересных частей нашего разговора стала тема судейства. На наш взгляд, Слуцкий очень аргументировано и, что сейчас особенно важно, без лишних эмоций и крайностей озвучил проблемы российского судейства: неумение или нежелание арбитров объяснять тренерам, игрокам и болельщикам свои решения, принципы оценки эпизодов правил игры. При этом Слуцкий подчеркнул, что и ВАР, и в целом судейский корпус работают в России на нормальном уровне. Но недружелюбие судей бросается в глаза по сравнению с Голландией, где работал Слуцкий. Кроме того, главный тренер «Рубина» обратил внимание на важный статистический факт — в 2020 году в РПЛ резко выросло число желтых карточек. С чем это связано? Читайте версию Слуцкого.
— Вы меня спросили, что не так в России после Европы. Вот как происходит в Голландии: перерыв, я спокойно подхожу к арбитру, он вот с такой улыбкой (показывает от уха до уха — Прим. «СЭ») мне рассказывает, почему в этом эпизоде было принято то или иное решение. После игры он просит зайти в судейскую и подробно по каждому эпизоду рассказывает, что и как. Это еще не говоря о том, что судьи приезжают в команду перед сезоном, объясняют все нюансы работы ВАР: когда смотрится, когда не смотрится.
Помните, эпизод матча «Локомотив» — «Оренбург», когда не была отменена вторая желтая карточка Мишкича, а пенальти в итоге не был назначен? У нас все задают вопрос: «Как так?!» А я знал эту ситуацию, потому что нам объяснили, в каких случаях что происходит, когда желтая карточка отменяется, когда — нет.
Я просто прошу объяснений, например, в эпизоде со Старфельтом и назначенным пенальти в матче с «Локомотивом». Перед сезоном нам в Голландии говорили, что если в нашей штрафной площади мяч от головы, от груди или ноги отскочил в руку — это не пенальти. Потому что в такие моменты ты не можешь ее убрать.
Старфельту мяч попал в грудь и тут же отскочил в руку — в наши ворота моментально назначили пенальти. Я спрашиваю: «Поменялись требования? Или введены новые? Или вы ошиблись?» Объясните мне
кто-нибудь,пожалуйста, потому что я должен объяснить это игроку. Очень сложно играть в любую игру, не зная ее правил.
Это нормальный вопрос, но никто ничего не объясняет. Все смотрят на тебя таким взглядом, как будто сейчас… Я от этого отвык.
Привык к нормальной коммуникации с арбитрами, которые принимают
— А здесь даже Кашшаи ничего не объясняет…
— Я сейчас не говорю про
В Голландии я получал ответы. Я не говорю, удовлетворяли меня эти ответы или нет, но я их получал. Здесь не получаю.
И второй момент, на который хочу обратить внимание.
После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе показывается желтых карточек. За два тура до окончания сезона я видел статистику: 6,8 карточки за игру. В тройке еще были турецкая лига и украинская. У нас сейчас первый фол — и сразу карточка, карточка, карточка. На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой легкий обход ВАР.
Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй желтой ничего смотреть не надо. Объясните мне, почему до этого периода в среднем показывалось меньше 4 карточек за игру, а после стало 6,8? Может быть, случайность? Скажу честно, сильно сомневаюсь. Мы выделяемся в целом на фоне всех остальных лиг. Что у нас лига вдруг стала
Объясните! Потому что для меня, как для тренера, это повод задуматься об определенной стратегии. Судьи быстро сажают игроков на желтые карточки — это, может быть, попытка манипулировать игрой, если вдруг такая необходимость возникнет.
— Это, по сути, главная серая зона ВАР, что момент с показом второй желтой карточки нельзя просматривать…
— Да и первую нельзя просматривать. Поэтому объясните мне, это случайное совпадение или что? Например, наша игра со «Спартаком». За первый фол на первой минуте, который совершает Самошников, судья бежит к нему с желтой карточкой с центра поля. Вы мне объясните, может это
Я не могу работать, когда меня футболист спрашивает: «А почему? А за что?» Я отвечаю: «Как я понимаю момент, это должно быть иначе, это не пенальти».
— В эпизоде с Самошниковым нельзя сказать, что он «убивал» соперника.
— Обычный фол, первая минута, там не было
— Говорят, что система ВАР в России плохая и неправильная.
— Нет, ВАР нормально работают в России.
— Помним, матч вашего «Витесса» против «Херенвена», где вы должны были выиграть 3:1, а в итоге
— Тогда половина стадиона ушла с полной уверенностью, что мы выиграли 3:1. Когда им сказали, что игра закончилась 2:2, они не понимали, как это могло быть. Видели же, что счет стал 3:1, ну может быть 3:2, может быть 3:3, может быть 4:2, но 2:2 — нет. А было (смеется).
— В целом работа наших видеоарбитров отличается от Голландии?
— Нет, но там они объясняют решения. Например, матч «Крылья Советов» — «Оренбург», когда судья назначил пенальти и показал красную карточку игроку самарцев, а надо желтую показывать. Все болельщики и специалисты думали, почему здесь красная, а там желтая. А этому есть объяснение.
Существует четкая градация: если есть попытка сыграть в мяч, то есть футболист нацеливается на мяч, то это желтая карточка. Если нет попытки сыграть в мяч, он просто обнимает игрока, а на мяч даже не смотрит — это красная.
Но все это нужно объяснять и проговаривать. В Голландии это все много раз проговорено, и все
А представьте эпизод, когда твоя команда забивает гол, а ты не радуешься. Ты просто стоишь, потому что надо ждать ВАР. А потом, когда его засчитали,
— Есть мнение, что судьи стали строже, чтобы избежать повышенной травматичности после возобновления сезона.
— Они не могут так избежать повышенной травматичности. Она будет в любом случае, вне зависимости от количества карточек. Ты играешь после трехмесячного карантина. Повышенная травматичность сейчас везде, во всех странах, но
— Вам не кажется, что стоит прийти к такой практике, когда судейские переговоры слышно, как это происходит в НХЛ? Хотя бы во время просмотра видеозаписи.
— К этому придут.
В Голландии со второй половины чемпионата появилось нововведение: все решения ВАР объяснялись на табло. Показывается эпизод, миллион повторов, описание: пенальти, не пенальти и почему так.
— Резюмируем. Главное отличие организации работы ВАР в России и в других странах в том, что у нас просто принимают решения, а у них его еще и объясняют?
— Во всем мире, и у нас в частности, болельщики — это главные люди. Болельщик не должен гадать: поставят или не поставят пенальти, он хочет вникать, разбираться. Поэтому во всем мире делают так, чтобы болельщику было комфортнее и удобнее. Естественно, чем больше тебе будут показывать, тем яснее и понятнее станет этот вид спорта. Ни в коем случае не в обиду, но самый сложный вид спорта, который я видел — это водное поло. Там каждую минуту идут свистки, а вся борьба проходит под водой, и ты с трибуны физически ничего не можешь увидеть. Ты не понимаешь, почему они сначала поплыли в одну сторону, потом — в другую, тут дали семиметровый, там не дали — это сложно, это очень сложно. Футбол популярен еще и потому что основные его моменты легче понимать. Судьи, образно выражаясь, — это обслуживающий персонал. Любому официанту при подаче блюда надо объяснить клиенту: какого вида мясо, как его сделали, какие приправы, а не швырнуть тарелку и сказать: «Жри!». Это не лучший вариант.
— Есть судьи в России, которые объясняют?
— Нет, мне кажется, у нас просто этого нет в культуре. Это же не претензия к конкретному арбитру. Это вообще не претензия, это пожелание, совет. Не знаю, как правильно сказать. Всем будет легче, если ты объяснишь тренеру свое решение, а я пойду и объясню это своей команде. А не просто говорить, что я так решил. Так не работает, к сожалению.
— Болельщики в социальных сетях часто пишут, что уровень судейства в России деградировал. Вас не было в РПЛ три года. С тех пор судить здесь стали хуже?
— Нет, нормально судят. Я не оцениваю, правильные или неправильные решения принимаются. Все могут ошибаться — и футболисты, и тренеры, и обычные люди. Я просто слежу за последовательностью решений. Тут он принял такое решение, а потом в такой же ситуации принял аналогичное. Тут он показал желтую, и тут тоже показал желтую. В 11 играх у меня не так часто возникало внутреннее ощущение несправедливости. Для меня основной критерий оценки судейства в том, что я внутри чувствую, справедливо или несправедливо судит арбитр, последователен он или нет. В целом хороший уровень судейства, ничего не могу сказать. Но когда у меня возникали вопросы, и пытался получить на них ответы, то я их не находил.
— Всем этим большим блоком вопросов о судействе мы подводили к главному: был ли заговор против «Спартака»?
— (Смеется) Тайная вечеря.
Я не могу считать количество ошибок, которые были приняты в
какую-тосторону. Не верю в теории заговоров как таковые. Поэтому, думаю, что нам просто нужно сделать систему принятия решений более прозрачной и очевидной.
И в целом поменять отношение судей к тренерам, футболистам. У нас же общение с резервным арбитром идет на
Отдел футбола «СЭ»