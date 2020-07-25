«Сочи» арендовал нападающего «Спартака» Александра Руденко
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Руденко перешел в «Сочи» на правах аренды.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Руденко перешел в «Сочи» на правах аренды.
Как отмечается в сообщении на сайте сочинцев, арендное соглашение рассчитано на один сезон с правом дальнейшего выкупа 21-летнего игрока.
Сезон-2019/20 Руденко начинал в «Спартаке-2», а доигрывал в столичном «Торпедо», всего в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) провел 25 матчей и забил 14 голов.
«Сочи» занял 12-е место в чемпионате России и сохранил место в Российской