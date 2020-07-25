«Сочи» арендовал нападающего «Спартака» Александра Руденко

Как отмечается в сообщении на сайте сочинцев, арендное соглашение рассчитано на один сезон с правом дальнейшего выкупа 21-летнего игрока.

Сезон-2019/20 Руденко начинал в «Спартаке-2», а доигрывал в столичном «Торпедо», всего в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) провел 25 матчей и забил 14 голов.

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