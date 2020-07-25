Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Химки
Футбол. Зарубежный
18:15
Брешиа
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
24.07
Милан
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
15:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» арендовал нападающего «Спартака» Александра Руденко

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Руденко перешел в «Сочи» на правах аренды.

Наверх

Как отмечается в сообщении на сайте сочинцев, арендное соглашение рассчитано на один сезон с правом дальнейшего выкупа 21-летнего игрока.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон-2019/20 Руденко начинал в «Спартаке-2», а доигрывал в столичном «Торпедо», всего в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) провел 25 матчей и забил 14 голов.

Спартак (Москва)

«Сочи» занял 12-е место в чемпионате России и сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.

Читайте также
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Богиня Копакабаны делает с мячом такое, что вам и не снилось
Сломанный нос и беспомощность. Емельяненко проиграл Исмаилову
«Интер» попытается приобрести Месси в 2021 году
Никаких болельщиков. НХЛ раскрыла новые подробности плей-офф
Емельяненко попросил Исмаилова о реванше
Стал известен состав «Зенита» в финале Кубка России с «Химками»
«Милан» и Турция: куда уедут Миранчук и Смолов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь