Совет директоров ЦСКА утвердил стратегию развития клуба до лета 2023 года

Отмечается, что заседание совета директоров, на котором были рассмотрены спортивные итоги прошедшего сезона, а также экономические показатели деятельности клуба, состоялось в пятницу.

«Для улучшения результатов была разработана и утверждена стратегия развития клуба до окончания сезона-2022/23, — говорится в сообщении ЦСКА. — Целью реализации стратегии определено достижение ЦСКА устойчивых высоких результатов при формировании долгосрочной финансово устойчивой модели развития клуба. Также определены ключевые направления развития инфраструктуры и увеличения доходной части бюджета клуба».