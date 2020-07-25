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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Совет директоров ЦСКА утвердил стратегию развития клуба до лета 2023 года

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет директоров футбольного клуба ЦСКА (Москва) утвердил стратегию развития до окончания сезона-2022/23, сообщается на сайте «красно-синих».

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Отмечается, что заседание совета директоров, на котором были рассмотрены спортивные итоги прошедшего сезона, а также экономические показатели деятельности клуба, состоялось в пятницу.

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ЦСКА (Москва)

«Для улучшения результатов была разработана и утверждена стратегия развития клуба до окончания сезона-2022/23, — говорится в сообщении ЦСКА. — Целью реализации стратегии определено достижение ЦСКА устойчивых высоких результатов при формировании долгосрочной финансово устойчивой модели развития клуба. Также определены ключевые направления развития инфраструктуры и увеличения доходной части бюджета клуба».

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