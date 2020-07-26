Источник: Спортивный директор «Милана» ведёт переговоры по трансферу Алексея Миранчука

По информации источника, хавбек «Милана» Диего Лаксальт может стать частью сделки по Миранчуку.

Напомним, действующий контракт Миранчука с московским «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. Сообщалось, что футболист «железнодорожников» является целью главного тренера «Милана» Стефано Пиоли.