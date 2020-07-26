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12:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Спортивный директор «Милана» ведёт переговоры по трансферу Алексея Миранчука

Спортивный директор «Милана» Рики Массара начал вести переговоры с представителями «Локомотива» о трансфере полузащитника Алексея Миранчука, сообщает Tuttosport.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, хавбек «Милана» Диего Лаксальт может стать частью сделки по Миранчуку.

Локомотив (Москва)

Напомним, действующий контракт Миранчука с московским «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. Сообщалось, что футболист «железнодорожников» является целью главного тренера «Милана» Стефано Пиоли.

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Милан (Милан)

Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 24-летний футболист провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Миранчук вызывается в национальную команду России.

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