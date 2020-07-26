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13:52 (мск), источник: ТАСС

Министр спорта Подмосковья обсудит с тренером ФК «Химки» комплектование состава 29 июля

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопросы по комплектованию состава «Химок» перед стартом сезона-2020/21 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) будут обсуждены министром спорта Московской области Романом Терюшковым с главным тренером команды Сергеем Юраном 29 июля. Об этом Терюшков рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Химки» завоевали право выступить в чемпионате России по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), клуб занял второе место в турнирной таблице. Новый сезон в высшем дивизионе чемпионата России стартует 8 августа.

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Российская Премьер-Лига

«В понедельник будет совещание с руководством клуба, но, скорее, оно будет предварительным. По составу же мы будем с Юраном обсуждать вопрос в среду», — сказал Терюшков.

В субботу «Химки» уступили в Екатеринбурге в финале Олимп — Кубка России петербургскому «Зениту» со счетом 0:1.

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