Министр спорта Подмосковья обсудит с тренером ФК «Химки» комплектование состава 29 июля
МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопросы по комплектованию состава «Химок» перед стартом сезона-2020/21 Тинькофф — Российской
МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопросы по комплектованию состава «Химок» перед стартом сезона-2020/21 Тинькофф — Российской
«Химки» завоевали право выступить в чемпионате России по итогам досрочно завершившегося
«В понедельник будет совещание с руководством клуба, но, скорее, оно будет предварительным. По составу же мы будем с Юраном обсуждать вопрос в среду», — сказал Терюшков.
В субботу «Химки» уступили в Екатеринбурге в финале Олимп — Кубка России петербургскому «Зениту» со счетом 0:1.