Министр спорта Подмосковья обсудит с тренером ФК «Химки» комплектование состава 29 июля

«Химки» завоевали право выступить в чемпионате России по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), клуб занял второе место в турнирной таблице. Новый сезон в высшем дивизионе чемпионата России стартует 8 августа .

«В понедельник будет совещание с руководством клуба, но, скорее, оно будет предварительным. По составу же мы будем с Юраном обсуждать вопрос в среду», — сказал Терюшков.