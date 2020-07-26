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14:39 (мск), источник: ТАСС

Президент «Урала»: Матвеев будет назначен на должность главного тренера клуба

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев, готовивший «Урал» к последнему матчу сезона-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом», возглавит главную команду екатеринбуржцев. Об этом ТАСС сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

Предыдущий главный тренер Дмитрий Парфенов подал в отставку после домашнего поражения в полуфинале Олимп — Кубка России с «Химками» (1:3) 19 июля.

Российская Премьер-Лига

«Матвеев будет главным тренером “Урала”», — сказал Иванов.

В прошедшем сезоне «Урал» занял 11-е место. Новый сезон начнется 8 августа.

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