Президент «Урала»: Матвеев будет назначен на должность главного тренера клуба
МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев, готовивший «Урал» к последнему матчу сезона-2019/20 Тинькофф — Российской
МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев, готовивший «Урал» к последнему матчу сезона-2019/20 Тинькофф — Российской
Предыдущий главный тренер Дмитрий Парфенов подал в отставку после домашнего поражения в полуфинале Олимп — Кубка России с «Химками» (1:3) 19 июля.
«Матвеев будет главным тренером “Урала”», — сказал Иванов.
В прошедшем сезоне «Урал» занял 11-е место. Новый сезон начнется 8 августа.