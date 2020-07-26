Эксперт: Никакого уважения к Кокорину не будет, если он уйдет в «Спартак»

Контракт 29-летнего Кокорина с «Зенитом» истекает по окончании сезона, заключительную часть которого форвард провел в «Сочи» на правах аренды.
В среду в СМИ появились сообщения о том, что форвардом интересуется «Спартак», генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов не опроверг эту информацию.
«Зениту» надо решать вопрос с Кокориным, а то складывается такое впечатление, что он клубу не нужен. Я считаю, что Кокорин очень нужен «Зениту». У нас по сути два нападающих — Артем Дзюба и Сердар Азмун на сегодня, а мы собираемся играть в Лиге чемпионов. Всякое ведь может быть. А по поводу «Спартака» — не понимаю, зачем сюда лезет Леонид Федун. Пускай у себя там разбирается. Если Кокорин пойдет в «Спартак», то никакого уважения к нему не будет, — сказал Храповицкий РИА Новости по телефону.