Эксперт: Никакого уважения к Кокорину не будет, если он уйдет в «Спартак»

«Зениту» надо решать вопрос с Кокориным, а то складывается такое впечатление, что он клубу не нужен. Я считаю, что Кокорин очень нужен «Зениту». У нас по сути два нападающих — Артем Дзюба и Сердар Азмун на сегодня, а мы собираемся играть в Лиге чемпионов. Всякое ведь может быть. А по поводу «Спартака» — не понимаю, зачем сюда лезет Леонид Федун. Пускай у себя там разбирается. Если Кокорин пойдет в «Спартак», то никакого уважения к нему не будет, — сказал Храповицкий РИА Новости по телефону.