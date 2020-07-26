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16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эксперт: Никакого уважения к Кокорину не будет, если он уйдет в «Спартак»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости, Тарас Барабаш. Бывший нападающий и тренер «Зенита» Вадим Храповицкий считает, что футболист Александр Кокорин лишится уважения, если перейдет в московский «Спартак».

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Источник: РИА "Новости"
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7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

Контракт 29-летнего Кокорина с «Зенитом» истекает по окончании сезона, заключительную часть которого форвард провел в «Сочи» на правах аренды.

Зенит (Санкт-Петербург)

В среду в СМИ появились сообщения о том, что форвардом интересуется «Спартак», генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов не опроверг эту информацию.

Спартак (Москва)

«Зениту» надо решать вопрос с Кокориным, а то складывается такое впечатление, что он клубу не нужен. Я считаю, что Кокорин очень нужен «Зениту». У нас по сути два нападающих — Артем Дзюба и Сердар Азмун на сегодня, а мы собираемся играть в Лиге чемпионов. Всякое ведь может быть. А по поводу «Спартака» — не понимаю, зачем сюда лезет Леонид Федун. Пускай у себя там разбирается. Если Кокорин пойдет в «Спартак», то никакого уважения к нему не будет, — сказал Храповицкий РИА Новости по телефону.

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