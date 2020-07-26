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18:07 (мск), источник: Sport24

Где продолжит карьеру Кокорин? Разбираем все возможные варианты

Разбираем слухи и предполагаем, как форвард впишется в ту или иную команду.

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Александр Кокорин — один из лучших игроков РПЛ второй части сезона. Форвард вернулся после тюремного срока и сразу же попал в скандал с арендой в «Сочи». Но и в команде Ротенберга Кокора нашел мотивацию и настрелял 7 голов (плюс один ассист) в 10 играх, внеся огромный вклад в сохранение «Сочи» РПЛ-овской прописки.

В конце июля контракт Кокорина с «Сочи» истечет. Пока что Александр развлекается — сходил на бой Емельяненко — Исмаилов — и выбирает варианты продолжения карьеры. А их у него хватает. По слухам, на 29-летнего форварда есть спрос в Европе, но конкретики нет никакой (в числе претендентов называли «Лацио», «Марсель», «Вальядолид» и «Валенсию»). Плюс стали известны запросы Кокорина — за три года контракта он хочет заработать около 10 млн евро, и в Европе на такой контракт раскошелиться не готовы.

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Зато известен целый ряд клубов, который уже ведет с ним переговоры. Заполучить игрока такого уровня свободным агентом — большая победа для любого менеджера, и именно сейчас между Газизовым, Кикнадзе, Медведевым и Бувачем разворачивается настоящая борьба. В этом материале мы собрали все имеющиеся на данный момент слухи и цитаты менеджеров, а также примерно предположили, как Кокорин впишется в ту или иную команду.

«Зенит»

Что известно

Руководство «Зенита» очень некрасиво поступило с Кокориным — Александр здорово показал себя на предсезонке, получал комплименты от Семака, но принудительно был отправлен спасать «Сочи». В вырезанном (или дописанном редакторами) фрагменте «Красавы» Кокорин жестко прошелся по руководству.

Зенит (Санкт-Петербург)

«На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет». И пусть в самом ролике этой цитаты нет, очевидно, что в тот момент Кокорин и не думал возвращаться в Санкт-Петербург после таких дел. Но, по словам Александра Медведева, обиды в прошлом и что «Саша — в тройке лучших игроков чемпионата».

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Как стало известно Sport24, Сергей Семак проведет переговоры с Алексеем Миллером по поводу возвращения Кокорина. По данным Metaratings, Кокорину могут предложить контракт на два года. Особенно в случае продажи Азмуна. По словам агента Александра Маньякова, возвращение в «Зенит» — приоритетный вариант для Кокорина.

Как впишется

Идеально. Кокорин хорошо знаком с Дзюбой, они понимают движение друг друга и сейчас оба находятся на пике. Вопрос в том, покинет ли команду Сердар Азмун, на которого сейчас большой спрос в Европе. Если да, «Зенит» наверняка приложит все усилия, чтобы вернуть Кокорина в Санкт-Петербург. В таком случае он займет место иранца — по функционалу они схожи, а с учетом лимита на легионеров «Зенит» даже окажется в плюсе и на несколько лет получит топ-форварда по меркам РПЛ.

Если Азмун останется, то все станет несколько сложнее. Но очень вероятно, что в новом сезоне «Зенит» будет перестраивать игру и постепенно уходить от классических 4−4−2. В таком случае можно ожидать новой роли для Кокорина — например, на позиции левого инсайда, где он здорово играл в позапрошлом сезоне.

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«Локомотив»

Что известно

Родной клуб Кокорина, где он начинал карьеру. Василий Кикнадзе прямо говорит, что «Локо» заинтересован в возвращении Александра — назвал его одним из лучших игроков РПЛ и допустил возможный интерес к нему. Но отметил, что переход Кокорина будет связан с массой сложностей.

По данным «Спорт-Экспресса», в Кокорине также лично заинтересован тренер «Локо» Марко Николич — серб даже провел с ним переговоры и обе стороны остались довольны услышанным. При этом «Локомотив» прорабатывает и запасной вариант — 27-летнего форварда «Янг Бойз» Жан-Пьера Нсаме, забившего 29 мячей в 29 играх чемпионата Швейцарии.

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Как пишет журналист Сергей Егоров, Кикнадзе считает Кокорина приоритетным вариантом и хочет сделать сильный ход перед Лигой чемпионов. В понедельник трансферный комитет «Локомотива» может согласовать сумму предложения игроку — 2,4 млн евро в год плюс бонусы.

Локомотив (Москва)

Как впишется

Несмотря на то, что «Локо» продлил контракт с Эдером, очевидно, команде не хватает креативного и разностороннего форварда. Возвращается из аренды в «Сельту» Федор Смолов, но пока также сложно сказать, в каком состоянии он находится. Плюс очень вероятен отъезд Алексея Миранчука, потому «Локомотиву» понадобится игрок атаки с уровнем мышления Кокорина.

Плюс Николич использует схему 4−2−3−1, и с уходом Жоау Мариу (клуб решил не выкупать его контракт) освободится место на позиции левого инсайда. Опять же, мы помним, как был хорош Кокорин на этой позиции в «Зените».

«Динамо»

Что известно

С «Динамо» Кокорина многое связывает — здесь стартовала его взрослая карьера и за этот клуб он провел больше всего матчей. Хотя и к «Динамо» у Александра есть претензии:"Не требую хорошего отношения, но все должно быть по делу. Я был очень долго в «Динамо», а есть те, кто чуть-чуть побыл в клубе, приехали за деньгами, а им хлопают, говорят, что они легенды «Динамо». Не понимаю такого. Ребята приезжают непонятно зачем, а их любят и ценят. Легионеров почему-то ценят больше, — говорил Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

Тем не менее, «Динамо» — один из главных претендентов на форварда. По слухам, еще в марте представители клуба связывались с игроком и предлагали ему трехлетний контракт на 9 млн евро. Но, как пишет Сергей Егоров, даже при заинтересованности Кирилла Новикова в возвращении Кокорина, пока «Динамо» проигрывает конкурентом по «жирности» предлагаемого контракта.

Как впишется

В теории, Кокорин сильнее всех форвардов, которые сейчас есть в распоряжении «Динамо». Но Кирилл Новиков чаще всего использует схему 4−2−3−1, и все позиции укомплектованы. В нападении есть Комличенко и молодой Грулев, Игбуна, которого двигают ближе к левому флангу, «Динамо» обязано выкупить у «Уфы» (сыграл нужное количество матчей). Плюс есть Филипп, Н’Жи, Шиманьски и Панченко. Если подписывать Кокорина, нужно отказываться от кого-то из этой группы.

«Спартак»

Что известно.

Известно, что за дело серьезно взялся новый гендир «Спартака» Шамиль Газизов. Как стало известно Sport24, москвичи в ближайшее время сделают игроку выгодное предложение. Сергей Егоров пишет, что Газизов ждет решения Александра: неизвестно, готов ли Кокорин играть в команде, которая не участвует в еврокубках. Менеждер считает, что такой трансфер станет сильным ходом, который покажет, что в следующем сезоне «Спартак» будет готов бросить вызов «Зениту».

Кокорин? Клевый игрок.
Шамиль Газизов, генеральный директор «Спартака»
Спартак (Москва)

Как впишется

А вот тут есть вопросы. Еще со времен «Шальке» и на протяжении всей московской карьеры Доменико Тедеско играет исключительно с двумя форвардами — позиции инсайдов его схемы не предполагают, эти зоны закрывают латерали и центральные полузащитники. Получается, для Кокорина остается только место в нападении, где уже есть Соболев, Понсе и Ларссон. Нужен ли «Спартаку» четвертый игрок в атаку с учетом того, что команда не сыграет в еврокубках? Вопрос. В таком случае придется расставаться с одним из игроков, которые сами появились в клубе совсем недавно.

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С другой стороны, позиции Тедеско шаткие, и с приходом другого коуча может измениться и схема команды, и подбор исполнителей, а вместе с этим — появиться новая роль для Кокорина.

«Рубин»

Что известно

Слуцкий созванивался с Кокориным еще в феврале, но тогда того отправили в «Сочи». По слухам, «Рубин» сейчас также заинтересован в приглашении Александра, и с деньгами должно быть все о’кей. Другой вопрос — нужен ли Кокорину клуб такого уровня и готов ли он пожертвовать своими амбициями ради комфортной работы с Леонидом Слуцким?

Как впишется

С одной стороны, Кокорин точно пригодится «Рубину» и будет иметь место в основе, особенно после ухода Евгения Маркова. С другой стороны, команда играет по схеме с одним форвардом, и недавно в клуб перешел Иван Игнатьев. Как совмещать их на поле — вопрос. Двигать Кокорина левее тоже не вариант — придется сажать на банку Хвичу Кварацхелию, одного из самых ярких дриблеров лиги.

«Сочи»

Что известно

В такое верится с трудом, но вероятность отметать нельзя. 10 июля «Чемпионат» кинул инсайд, что «Сочи» предложит Кокорину длительный контракт с зарплатой 3 млн евро в год. Спортдир «Сочи» Дмитрий Рубашко ожидаемо информацию опроверг, сославшись на то, что Кокорин принадлежит другому клубу. Интересны и слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева по поводу игроков, ушедших в «Сочи». Правда, непонятно, касаются ли эти слова лично Кокорина:

«Многих игроков, которые изначально не хотели ехать в туда, теперь оттуда калачом не выманить, потому что город с прекрасной инфраструктурой, прекрасным климатом. Есть все для детей, есть где жить. Питание, рестораны, все красиво».

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Как впишется

Наверняка вы сами все прекрасно видели.

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