Где продолжит карьеру Кокорин? Разбираем все возможные варианты

Александр Кокорин — один из лучших игроков РПЛ второй части сезона. Форвард вернулся после тюремного срока и сразу же попал в скандал с арендой в «Сочи». Но и в команде Ротенберга Кокора нашел мотивацию и настрелял 7 голов (плюс один ассист) в 10 играх, внеся огромный вклад в сохранение «Сочи» РПЛ-овской прописки.

В конце июля контракт Кокорина с «Сочи» истечет. Пока что Александр развлекается — сходил на бой Емельяненко — Исмаилов — и выбирает варианты продолжения карьеры. А их у него хватает. По слухам, на 29-летнего форварда есть спрос в Европе, но конкретики нет никакой (в числе претендентов называли «Лацио», «Марсель», «Вальядолид» и «Валенсию»). Плюс стали известны запросы Кокорина — за три года контракта он хочет заработать около 10 млн евро, и в Европе на такой контракт раскошелиться не готовы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCkteg8IeQt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCkteg8IeQt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCkteg8IeQt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-13T07:18:18+00:00">13 Июл 2020 в 12:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Зато известен целый ряд клубов, который уже ведет с ним переговоры. Заполучить игрока такого уровня свободным агентом — большая победа для любого менеджера, и именно сейчас между Газизовым, Кикнадзе, Медведевым и Бувачем разворачивается настоящая борьба. В этом материале мы собрали все имеющиеся на данный момент слухи и цитаты менеджеров, а также примерно предположили, как Кокорин впишется в ту или иную команду.

«Зенит»

Что известно

Руководство «Зенита» очень некрасиво поступило с Кокориным — Александр здорово показал себя на предсезонке, получал комплименты от Семака, но принудительно был отправлен спасать «Сочи». В вырезанном (или дописанном редакторами) фрагменте «Красавы» Кокорин жестко прошелся по руководству.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет». И пусть в самом ролике этой цитаты нет, очевидно, что в тот момент Кокорин и не думал возвращаться в Санкт-Петербург после таких дел. Но, по словам Александра Медведева, обиды в прошлом и что «Саша — в тройке лучших игроков чемпионата».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCYz40ZFWny/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCYz40ZFWny/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCYz40ZFWny/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-08T16:23:26+00:00">8 Июл 2020 в 9:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как стало известно Sport24, Сергей Семак проведет переговоры с Алексеем Миллером по поводу возвращения Кокорина. По данным Metaratings, Кокорину могут предложить контракт на два года. Особенно в случае продажи Азмуна. По словам агента Александра Маньякова, возвращение в «Зенит» — приоритетный вариант для Кокорина.

Как впишется

Идеально. Кокорин хорошо знаком с Дзюбой, они понимают движение друг друга и сейчас оба находятся на пике. Вопрос в том, покинет ли команду Сердар Азмун, на которого сейчас большой спрос в Европе. Если да, «Зенит» наверняка приложит все усилия, чтобы вернуть Кокорина в Санкт-Петербург. В таком случае он займет место иранца — по функционалу они схожи, а с учетом лимита на легионеров «Зенит» даже окажется в плюсе и на несколько лет получит топ-форварда по меркам РПЛ.

Если Азмун останется, то все станет несколько сложнее. Но очень вероятно, что в новом сезоне «Зенит» будет перестраивать игру и постепенно уходить от классических 4−4−2. В таком случае можно ожидать новой роли для Кокорина — например, на позиции левого инсайда, где он здорово играл в позапрошлом сезоне.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvL3KezFSma/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvL3KezFSma/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BvL3KezFSma/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-19T09:45:27+00:00">19 Мар 2019 в 2:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив»

Что известно

Родной клуб Кокорина, где он начинал карьеру. Василий Кикнадзе прямо говорит, что «Локо» заинтересован в возвращении Александра — назвал его одним из лучших игроков РПЛ и допустил возможный интерес к нему. Но отметил, что переход Кокорина будет связан с массой сложностей.

По данным «Спорт-Экспресса», в Кокорине также лично заинтересован тренер «Локо» Марко Николич — серб даже провел с ним переговоры и обе стороны остались довольны услышанным. При этом «Локомотив» прорабатывает и запасной вариант — 27-летнего форварда «Янг Бойз» Жан-Пьера Нсаме, забившего 29 мячей в 29 играх чемпионата Швейцарии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6BEHo-oSxB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6BEHo-oSxB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jean_pierre_nsame/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Jean Pierre Nsame | Fan Page</a> (@jean_pierre_nsame) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-13T14:52:20+00:00">13 Дек 2019 в 6:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как пишет журналист Сергей Егоров, Кикнадзе считает Кокорина приоритетным вариантом и хочет сделать сильный ход перед Лигой чемпионов. В понедельник трансферный комитет «Локомотива» может согласовать сумму предложения игроку — 2,4 млн евро в год плюс бонусы.

Локомотив (Москва) Все о команде

Как впишется

Несмотря на то, что «Локо» продлил контракт с Эдером, очевидно, команде не хватает креативного и разностороннего форварда. Возвращается из аренды в «Сельту» Федор Смолов, но пока также сложно сказать, в каком состоянии он находится. Плюс очень вероятен отъезд Алексея Миранчука, потому «Локомотиву» понадобится игрок атаки с уровнем мышления Кокорина.

Плюс Николич использует схему 4−2−3−1, и с уходом Жоау Мариу (клуб решил не выкупать его контракт) освободится место на позиции левого инсайда. Опять же, мы помним, как был хорош Кокорин на этой позиции в «Зените».

«Динамо»

Что известно

С «Динамо» Кокорина многое связывает — здесь стартовала его взрослая карьера и за этот клуб он провел больше всего матчей. Хотя и к «Динамо» у Александра есть претензии:"Не требую хорошего отношения, но все должно быть по делу. Я был очень долго в «Динамо», а есть те, кто чуть-чуть побыл в клубе, приехали за деньгами, а им хлопают, говорят, что они легенды «Динамо». Не понимаю такого. Ребята приезжают непонятно зачем, а их любят и ценят. Легионеров почему-то ценят больше, — говорил Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

Тем не менее, «Динамо» — один из главных претендентов на форварда. По слухам, еще в марте представители клуба связывались с игроком и предлагали ему трехлетний контракт на 9 млн евро. Но, как пишет Сергей Егоров, даже при заинтересованности Кирилла Новикова в возвращении Кокорина, пока «Динамо» проигрывает конкурентом по «жирности» предлагаемого контракта.

Как впишется

В теории, Кокорин сильнее всех форвардов, которые сейчас есть в распоряжении «Динамо». Но Кирилл Новиков чаще всего использует схему 4−2−3−1, и все позиции укомплектованы. В нападении есть Комличенко и молодой Грулев, Игбуна, которого двигают ближе к левому флангу, «Динамо» обязано выкупить у «Уфы» (сыграл нужное количество матчей). Плюс есть Филипп, Н’Жи, Шиманьски и Панченко. Если подписывать Кокорина, нужно отказываться от кого-то из этой группы.

«Спартак»

Что известно.

Известно, что за дело серьезно взялся новый гендир «Спартака» Шамиль Газизов. Как стало известно Sport24, москвичи в ближайшее время сделают игроку выгодное предложение. Сергей Егоров пишет, что Газизов ждет решения Александра: неизвестно, готов ли Кокорин играть в команде, которая не участвует в еврокубках. Менеждер считает, что такой трансфер станет сильным ходом, который покажет, что в следующем сезоне «Спартак» будет готов бросить вызов «Зениту».

Кокорин? Клевый игрок. Шамиль Газизов, генеральный директор «Спартака»

Спартак (Москва) Все о команде

Как впишется

А вот тут есть вопросы. Еще со времен «Шальке» и на протяжении всей московской карьеры Доменико Тедеско играет исключительно с двумя форвардами — позиции инсайдов его схемы не предполагают, эти зоны закрывают латерали и центральные полузащитники. Получается, для Кокорина остается только место в нападении, где уже есть Соболев, Понсе и Ларссон. Нужен ли «Спартаку» четвертый игрок в атаку с учетом того, что команда не сыграет в еврокубках? Вопрос. В таком случае придется расставаться с одним из игроков, которые сами появились в клубе совсем недавно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCg3EiGl0UR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCg3EiGl0UR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCg3EiGl0UR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-11T19:25:10+00:00">11 Июл 2020 в 12:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С другой стороны, позиции Тедеско шаткие, и с приходом другого коуча может измениться и схема команды, и подбор исполнителей, а вместе с этим — появиться новая роль для Кокорина.

«Рубин»

Что известно

Слуцкий созванивался с Кокориным еще в феврале, но тогда того отправили в «Сочи». По слухам, «Рубин» сейчас также заинтересован в приглашении Александра, и с деньгами должно быть все о’кей. Другой вопрос — нужен ли Кокорину клуб такого уровня и готов ли он пожертвовать своими амбициями ради комфортной работы с Леонидом Слуцким?

Как впишется

С одной стороны, Кокорин точно пригодится «Рубину» и будет иметь место в основе, особенно после ухода Евгения Маркова. С другой стороны, команда играет по схеме с одним форвардом, и недавно в клуб перешел Иван Игнатьев. Как совмещать их на поле — вопрос. Двигать Кокорина левее тоже не вариант — придется сажать на банку Хвичу Кварацхелию, одного из самых ярких дриблеров лиги.

«Сочи»

Что известно

В такое верится с трудом, но вероятность отметать нельзя. 10 июля «Чемпионат» кинул инсайд, что «Сочи» предложит Кокорину длительный контракт с зарплатой 3 млн евро в год. Спортдир «Сочи» Дмитрий Рубашко ожидаемо информацию опроверг, сославшись на то, что Кокорин принадлежит другому клубу. Интересны и слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева по поводу игроков, ушедших в «Сочи». Правда, непонятно, касаются ли эти слова лично Кокорина:

«Многих игроков, которые изначально не хотели ехать в туда, теперь оттуда калачом не выманить, потому что город с прекрасной инфраструктурой, прекрасным климатом. Есть все для детей, есть где жить. Питание, рестораны, все красиво».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9mjWOAFUBx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9mjWOAFUBx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9mjWOAFUBx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-11T17:51:18+00:00">11 Мар 2020 в 10:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как впишется