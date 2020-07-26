«Возможно, такой игрок не очень нужен Тедеско». Слуцкий объяснил, почему Тил не заиграл в «Спартаке»
Российский специалист, который работал в голландском «Витессе», высказал мнение о полузащитнике
Российский специалист, который работал в голландском «Витессе», высказал мнение о полузащитнике
24 июля гостем редакции «СЭ» стал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Российский специалист, который работал в голландском «Витессе», высказал мнение о полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
За 1 сезон в московском клубе 22-летний голландец отметился 5 (2+3) результативными действиями в 23 матчах, из которых полностью на поле он провел только 8 (все при бывшем главном тренере Олеге Кононове, последний — в сентябре 2019 года).
По данным портала Transfermarkt, «Спартак» заплатил за Тила 16 миллионов евро — это рекордная покупка
— Мне трудно объяснить, почему он не заиграл в «Спартаке». Но вот, например,
За Тила, видимо, предложили очень серьезные деньги. Поэтому он и сдался. В противном случае, он не перешел бы в московский клуб. Судите сами, капитан АЗ, железный игрок старта, капитан молодежной сборной, который уже стучится в дверь национальной команды. По идее он не должен ехать в Россию. Но здесь, думаю, ключевую роль сыграл именно финансовый фактор.
— Что, кстати, пишут в Голландии про игру Тила за «Спартак»?
— Должен заметить, что неудачи Тила в России никак не влияют на его реноме на родине.
— А вот это интересно. То есть если «Спартак» захочет сейчас его продать, то Тила с руками оторвут?
— Его, конечно, не смогут оторвать за такие деньги, которые за него выложил «Спартак». Но в целом в Голландии он будет вхож в любой клуб. Как и Промес. То, что он не проходил в состав «Севильи», никак не влияло на его востребованность в Голландии. В итоге «Аякс» его и подписал.
—Тем не менее, у Тиля не получается в «Спартаке». Вас это удивляет?
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— То есть парню просто не повезло?
— Не знаю, повезло или не повезло. Я его оцениваю по Голландии. Может быть, у него