Основной состав «Зенита» ушел в отпуск и возобновит тренировки 31 июля
Основной состав «Зенита» в воскресенье ушел в отпуск, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
Основной состав «Зенита» в воскресенье ушел в отпуск, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
Планируется, что команда соберется для начала тренировок 31 июля и начнет подготовку к матчу за Суперкубок России против московского «Локомотива», который состоится 7 августа.
«Зенит» выиграл чемпионат России сезона-2019/20, набрав 72 очка. Второе место занял московский «Локомотив» (57), третье — «Краснодар» (52). В субботу петербуржцы стали обладателями Кубка России, обыграв в финале подмосковные «Химки» (1:0).