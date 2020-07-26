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20:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Основной состав «Зенита» ушел в отпуск и возобновит тренировки 31 июля

Основной состав «Зенита» в воскресенье ушел в отпуск, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Планируется, что команда соберется для начала тренировок 31 июля и начнет подготовку к матчу за Суперкубок России против московского «Локомотива», который состоится 7 августа.

«Зенит» выиграл чемпионат России сезона-2019/20, набрав 72 очка. Второе место занял московский «Локомотив» (57), третье — «Краснодар» (52). В субботу петербуржцы стали обладателями Кубка России, обыграв в финале подмосковные «Химки» (1:0).

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