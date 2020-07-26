Андрей Талалаев сменил Игоря Шалимова на посту главного тренера «Ахмата»
Андрей Талалаев, ранее возглавлявший самарские «Крылья Советов», назначен главным тренером «Ахмата», сообщается на сайте грозненского футбольного клуба.
Андрей Талалаев, ранее возглавлявший самарские «Крылья Советов», назначен главным тренером «Ахмата», сообщается на сайте грозненского футбольного клуба.
Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано на три года. Талалаев сменил в этой должности Игоря Шалимова.
«28 июля Андрей Талалаев будет представлен команде и проведет первую тренировку. Подготовку к стартующему в августе новому сезону “Ахмат” начнет недельным сбором в Кисловодске», — отмечается в сообщении.
Ранее Талалаев тренировал нижегородскую «Волгу», «Тамбов», армянский «Пюник» и подмосковные «Химки». В субботу тренер покинул «Крылья Советов», которые возглавлял с конца июня. По итогам прошедшего сезона самарский клуб занял 15-е место в Российский
«Ахмат» в сезоне-2019/20 чемпионата России стал 13-м.