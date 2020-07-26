Андрей Талалаев сменил Игоря Шалимова на посту главного тренера «Ахмата»

Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано на три года. Талалаев сменил в этой должности Игоря Шалимова.

«28 июля Андрей Талалаев будет представлен команде и проведет первую тренировку. Подготовку к стартующему в августе новому сезону “Ахмат” начнет недельным сбором в Кисловодске», — отмечается в сообщении.

Ранее Талалаев тренировал нижегородскую «Волгу», «Тамбов», армянский «Пюник» и подмосковные «Химки». В субботу тренер покинул «Крылья Советов», которые возглавлял с конца июня. По итогам прошедшего сезона самарский клуб занял 15-е место в Российский премьер-лиге (РПЛ) и следующий сезон проведет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Ахмат» в сезоне-2019/20 чемпионата России стал 13-м.