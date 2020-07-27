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10:15 (мск), источник: Piter.tv

В Петербурге прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»

Увидеть инсталляцию можно было на одном из пролетов разведенного моста.

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фотографий
9
фотографий

В ночь на 27 июля в честь золотого дубля «Зенита» на одном из пролетов разведенного Дворцового моста показали световое шоу. Насладиться ярким зрелищем мог любой желающий.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит (Санкт-Петербург)

Шоу в честь победы сине-бело-голубых в чемпионате страны и Кубке России началось сразу после разведения Дворцового моста. Пролет стал гигантским экраном площадью более 500 квадратных метров.


«Зенит» стал обладателем Кубка России
Ruptly

При помощи мощных проекторов зрителям показали самые важные и эмоциональные моменты с матчей «Зенита». Шоу длилось 90 минут и сопровождалось музыкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее мы писали, что петербуржцы выстроились в очередь у магазина «Зенита» на Невском проспекте, чтобы посмотреть Кубок России.

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