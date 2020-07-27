В Петербурге прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»

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В ночь на 27 июля в честь золотого дубля «Зенита» на одном из пролетов разведенного Дворцового моста показали световое шоу. Насладиться ярким зрелищем мог любой желающий.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--271781610f1fca4b194b" data-vnd="271781610f1fca4b194b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=271781610f1fca4b194b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Шоу в честь победы сине-бело-голубых в чемпионате страны и Кубке России началось сразу после разведения Дворцового моста. Пролет стал гигантским экраном площадью более 500 квадратных метров.

При помощи мощных проекторов зрителям показали самые важные и эмоциональные моменты с матчей «Зенита». Шоу длилось 90 минут и сопровождалось музыкой.