В Петербурге прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»
Увидеть инсталляцию можно было на одном из пролетов разведенного моста.
Увидеть инсталляцию можно было на одном из пролетов разведенного моста.
В ночь на 27 июля в честь золотого дубля «Зенита» на одном из пролетов разведенного Дворцового моста показали световое шоу. Насладиться ярким зрелищем мог любой желающий.
Шоу в честь победы
При помощи мощных проекторов зрителям показали самые важные и эмоциональные моменты с матчей «Зенита». Шоу длилось 90 минут и сопровождалось музыкой.
Ранее мы писали, что петербуржцы выстроились в очередь у магазина «Зенита» на Невском проспекте, чтобы посмотреть Кубок России.