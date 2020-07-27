Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо»
Бывший капитан
Бывший капитан
Денис Глушаков заинтересован в возвращении в «Спартак» и предложил свои услуги через знакомых в руководстве клуба. Об этом РБК сообщил источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к игроку.
Источники утверждают, что игрок сам попросил руководство рассмотреть вопрос его возвращения. «Отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном у него остались хорошими, и это ни для кого не секрет. Говорить о том, что он перейдет в “Спартак”, пока преждевременно», — сказал источник.
По словам собеседника, близкого к игроку, Глушаков действует без агентов и намерен общаться только через знакомых в клубе людей. «Фактор негативной реакции болельщиков также надо учитывать, но клуб и игрок с помощью диалога с фанатами попробуют найти выход из ситуации, если переход будет близок», — добавил собеседник.
Еще один источник в руководстве «Спартака» подтвердил факт обращения игрока в клуб. «Но говорить о реальных шансах на подписание на данный момент — нет. Рисков негативной реакции со стороны болельщиков много», — добавил он.
Источник в «Динамо» и собеседник, близкий к игроку, заявили РБК, что полузащитник обратился также в «Динамо». «Для Дениса приоритет — переход в один из московских клубов, и “Динамо” также в списке тех команд, от которых бы он не отказался», — добавил собеседник РБК, близкий к игроку.
Также опрошенные источники добавили, что запасным вариантом игрока остается «Ахмат», с которым у него закончился контракт. «Если Денис не сможет договориться с одним из московских клубов, то он с высокой долей вероятности останется в грозненском клубе», — заявил источник, близкий к игроку.
Летом 2019 года после ухода из московского «Спартака» Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение на один сезон с возможностью продления еще на год. Договор позволял клубу и игроку при взаимном согласии автоматически продлить срок действия контракта на прежних условиях.
Глушаков не ответил на звонки РБК. РБК отправил запросы в «Спартак», «Динамо» и «Ахмат».
Ранее издание Metaratings сообщило, что 33-летний спортсмен покинет «Ахмат» по договоренности с клубом и попробует перейти в один из московских или зарубежных клубов.
В «Спартаке» Глушаков провел шесть сезонов. В 2017 году он вместе с командой стал чемпионом России. Через год, как писали СМИ, у него произошел конфликт с главным тренером команды Массимо Каррерой. Еще спустя год тренер был уволен, а в случившемся фанаты обвинили Глушакова. В частности, объединение спартаковских болельщиков «Фратрия» обвинило полузащитника в незаслуженной победе на выборах капитана, действиях в личных интересах в ущерб командным. Также фанаты призывали владельца «Спартака» Леонида Федуна отстранить полузащитника от основного состава и продать в ближайшее трансферное окно. Летом 2019 года Глушаков покинул «Спартак» и перешел в «Ахмат».
В мае появилась информация, что «Спартак» ведет переговоры с Глушаковым. Однако на тот момент генеральный директор клуба Томас Цорн это опроверг.
В середине июля Глушаков заявил, что у него остались хорошие отношения с Федуном. «Ему-то мне точно нечего доказывать, мы хорошо пообщались перед моим уходом, все обсудили, сохранили хорошие отношения. Думаю, я и сейчас могу связаться с ним, поговорить, спросить
Автор: Грант Гетадарян