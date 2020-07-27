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12:17 (мск), источник: Vesti.kz

Фанаты «Ростова» признали казахстанца Зайнутдинова лучшим игроком матча с «Зенитом»

Болельщики признали полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова лучшим игроком «Ростова» по итогам матча заключительного, 30-го, тура российской премьер-лиги против питерского «Зенита», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Бахтиер Зайнутдинов — “Ростсельмаш — лучший игрок матча” с “Зенитом”. Баха получил от наших болельщиков среднюю оценку 4,6. В топ-5 также попали Сергей Песьяков, Роман Еременко, Данил Глебов и Евгений Чернов», — говорится в сообщении в Instagram российской команды.

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Российская Премьер-Лига

Зайнутдинов забил единственный гол «Ростова» в ворота «Зенита». Он отличился в домашнем матче с чемпионом России, открыв счет на 18-й минуте ударом со штрафного. Игра в итоге завершилась поражением «Ростова» — 1:2.

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По итогам матча Зайнутдинов был признан лучшим игроком «Ростова» по версии авторитетного ресурса WhoScored.

В этом розыгрыше РПЛ 22-летний Зайнутдинов провел 17 матчей, забил четыре гола, отдал два ассиста и получил четыре желтые карточки. До «Зенита» он забивал московскому «Динамо» (3:0) в сентябре 2019 года и оформил дубль в ворота «Спартака» (4:1) в декабре.

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