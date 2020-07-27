Нестандартные решения. Как футболисты «Динамо» впервые за пять лет пробились в еврокубки

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«Динамо» на протяжении многих лет является одним из самых противоречивых клубов России. Перед каждым сезоном часто сменяющееся руководство клуба кормит болельщиков обещаниями о высоких местах, но чаще всего это выливается в провалы, кучу потраченных впустую денег из государственного бюджета, частые смены тренеров и массовые недовольства болельщиков. Все это сопровождало команду в первой половине сезона.

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В летнее трансферное окно бело-голубые потратили на трансферы больше €30 млн. Примерно две трети от этой суммы ушли на Максимилиана Филиппа (€20 млн). Перед началом сезона председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев по традиции, но в более осторожной формулировке заявил, что «задача “Динамо” — бороться за попадание в еврокубки».

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Почти все приобретенные летом футболисты сыграли ниже ожиданий, своих возможностей и цены. Филипп стал лучшим бомбардиром команды с восемью голами, но пять из них забил с пенальти. Большую часть сезона он играл на позиции плеймейкера, при этом отдал только одну голевую передачу. Себастьян Шиманьский в 22 играх забил один мяч, столько же на счету Клинтона Н'Жи. За двух атакующих полузащитников в сумме бело-голубые выложили более €10 млн. Сергей Паршивлюк больше лечился, чем играл. Хорошим можно назвать только приобретение Ивана Ордеца на правах свободного агента. Украинский защитник при Хохлове не попадал в состав, а после прихода Кирилла Новикова раскрылся и стал незаменимой фигурой в центре обороны.

Арендованные Шарль Каборе, Оскар Хильемарк и Сильвестр Игбун также выступили намного ниже своих возможностей. А Рамиль Шейдаев своей игрой вызывал только раздражение динамовских болельщиков и смех поклонников других команд. Азербайджанский форвард, как и защитник Игорь Калинин, не доиграл сезон до конца. Проблемой на старте послужило и то, что подавляющее большинство футболистов пополнили состав уже по ходу чемпионата.

Если добавить ко всему сказанному непродление контракта с Евгением Луценко, трансферную кампанию можно назвать провальной. Луценко на правах свободного агента перешел в тульский «Арсенал» и забил 15 мячей, уступив в гонке бомбардиров только Сердару Азмуну и Артему Дзюбе из «Зенита» (по 17 голов). Динамовцы же всего забили 27 голов в чемпионате — меньше мяча в среднем за игру.

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Поздняя отставка Хохлова

После первых десяти матчей «Динамо» потеряло, казалось бы, все. Под руководством Дмитрия Хохлова бело-голубые одержали только две победы — над «Уралом» и «Тамбовом» при упущенной на последних минутах победе в Туле и четырех домашних поражениях. Если неудачи в матчах с «Локомотивом» и «Зенитом» можно понять, то поражения от «Рубина» и «Сочи» и ничья с «Уфой» при невнятной игре никаким оправданиям не подлежат.

После поражения от «Сочи» в 10-м туре на пресс-конференции Хохлов признался, что у него не получилось в «Динамо». По этим словам понятно, что главный тренер был готов к отставке и, возможно, даже сам написал заявление. Однако со сменой главного тренера руководство бело-голубых тянуло и запоздало. Хохлов возглавлял команду еще три матча. За это время динамовцы успели вылететь из Кубка России, проиграв команде Футбольной национальной лиги «Луч», и потерпеть два поражения в чемпионате — от «Ростова» и «Оренбурга». Команда выглядела неуправляемой, а Хохлов наудачу тасовал состав, как колоду карт, надеясь достать джокера.

«Динамо» помог перерыв на игры сборных, который наступил после 12 туров. Во время паузы в отставку был отправлен и Хохлов, и спортивный директор Роман Орещук. Бело-голубые располагались на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

А новому рулевому Кириллу Новикову предстояло начать свою работу тяжелейшими матчами с «Краснодаром» и ЦСКА.

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Кандидатура Новикова изначально воспринималась скептически. Зачастую проблемы, с которыми столкнулось «Динамо», в совокупности с назначением неопытного специалиста и напряженной обстановкой в коллективе ведут к самым плачевным последствиям — вылету в низший дивизион. Новиков, которому на момент назначения было 38 лет, никогда не работал со взрослыми командами. Ранее он тренировал молодежную команду «Динамо» и детей в клубной академии. Перед новым наставником ставилась одна задача — сохранить прописку в РПЛ.

Однако молодой тренер, в штабе которого работает и его отец, оказался хорошим мотиватором и быстро сумел наладить атмосферу в коллективе и принести результаты. Новиков поменял и схему, перестроившись на игру в три центральных защитника и введя в основной состав Ордеца. В первых шести матчах под его руководством динамовцы одержали четыре победы при двух ничьих. Причем обыграны были ЦСКА, «Ростов», «Локомотив», а также неудобный для «Динамо» казанский «Рубин». Завершили осеннюю часть динамовцы разгромным поражением в Санкт-Петербурге от «Зенита». Но к тому моменту команда уже расположилась в середине таблицы и не рассматривалась кандидатом на вылет.

Будь руководство «Динамо» более решительным, возможно, под руководством Новикова команда смогла бы побороться и за Кубок страны, а также за более высокое место в чемпионате.

Проблемы в позиционной атаке

Новикова можно назвать главным героем сезона для «Динамо» с точки зрения результатов команды. По соотношению качество игроков/результат тренер «Динамо» должен войти в тройку лучших по итогам сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги. По количеству очков во втором круге бело-голубые заняли третье место, уступив только «Зениту» и «Локомотиву». Однако по качеству игры к команде по-прежнему есть вопросы.

Для бело-голубых этот сезон стал первым на новом стадионе в Петровском парке, но родные стены команде не помогли. «Динамо» одержало всего четыре победы в 15 матчах, забив только 12 мячей. Хорошего итогового результата удалось достичь благодаря удачной игре в гостях. По количеству очков, набранных на выезде, динамовцы уступили только «Зениту» и «Локомотиву», поделив третье место с ЦСКА. Под руководством Новикова «Динамо» успешно сыграло с лидерами. Были обыграны «Ростов» и «Локомотив», а во встречах с ЦСКА и «Краснодаром» бело-голубые набрали четыре очка. В контратаки команда Новикова убегала хорошо, хоть и зачастую не реализовывала множество моментов.

При этом в играх с командами нижней части таблицы вырисовывались серьезные проблемы. Команды, уступающие «Динамо» в классе, предпочитали закрываться и действовать от обороны. При такой игре у команды Новикова возникали проблемы, следствиями которых стали домашние поражения от «Арсенала» и «Оренбурга», ничья с «Ахматом» и проигрыш «Уралу».

Динамовцы мало забивали и практически не создавали моментов у чужих ворот. Сказывалось отсутствие полузащитников, способных отдать обостряющую передачу вперед, и игроков, способных обыграть соперника один в один. Бело-голубые действовали слишком примитивно. Не решила эту проблему и покупка в зимнее межсезонье нападающего Николая Комличенко. На его счету три гола в 11 матчах, два из которых — с пенальти. Показатель для центрфорварда, мечтающего попасть в состав сборной России на чемпионат Европы 2021 года, неудовлетворительный.

В восьми встречах после перерыва, связанного с пандемией, динамовцы только в одной игре сумели отличиться с игры. Остальные мячи были забиты с пенальти и благодаря автоголу. Безусловно, этому поспособствовала вспышка коронавируса у игроков атакующей группы Н'Жи и Шиманьского, да и Филипп с Комличенко подошли к заключительному отрезку не в оптимальных кондициях после повреждений. Но для команды, претендующей на еврокубки, это не должно служить оправданием.

Новиков зарекомендовал себя как тренер, который не боится принимать нестандартные решения. В игре с «Сочи» он не побоялся заменить Филиппа после того, как выпустил его на замену, а защитник Тони Шуньич был удален с поля. Ход выглядел логичным: у немца игра в тот день не пошла. После того как Филипп не пожал руку главному тренеру, казалось, что конфликт неизбежен, однако уже в следующем матче Новиков выпустил его с первых минут. На предпоследнюю игру с «Краснодаром» главный тренер вовсе выпустил футболистов, редко попадающих в основной состав, за что сначала подвергся критике. Однако динамовцы одержали победу, которая гарантировала им шестое место.

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Плюсы и минусы участия в еврокубках

«Динамо» будет стартовать в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Для попадания в групповой этап бело-голубым предстоит пройти трех соперников. Сделать это весьма непросто для любой российской команды в любом состоянии. Динамовский клубный рейтинг за годы неучастия в еврокубках исчез и равен нулю. «Динамо» зайдет с рейтингом страны 9,109 балла. Это точно позволит быть сеяной командой во втором квалификационном раунде, а вот в третьем — уже не факт. В случае победы, в двух противостояниях в раунде плей-офф динамовцы однозначно будут несеяными и получат в соперники сильную команду.

Даже сеяный статус в стартовой игре не гарантирует легкого соперника. Год назад «Арсенал» дважды уступил азербайджанскому «Нефтчи» и выбыл из борьбы. Из-за пандемии Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был вынужден сжать календарь, из-за чего квалификационные противостояния будут проходить в формате одного матча и, скорее всего, без зрителей. Таким образом, «Динамо» может даже и не сыграть в еврокубках на новом стадионе.

Не получат редкой возможности увидеть «Динамо» в матчах с европейскими командами и болельщики. На данный момент российских граждан практически не пускают в европейские страны. Если для футболистов придумают прилет в «чистую зону» и передвижение в ней, то болельщикам попасть хотя бы в город будет при большинстве раскладов жеребьевки крайне проблематично.

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Шансов на выход в групповой турнир у «Динамо» будет слишком мало, при этом придется потратить силы на лишние матчи в начале сезона. С учетом того, что календарь из-за позднего начала чемпионата будет уплотнен, это может снова негативно сказаться на старте в чемпионате. Бело-голубые могут пойти по своему уже обычному пути: плохое начало сезона плюс вылет из еврокубков, следующие за этим недовольства болельщиков и смена тренера.

Участие в еврокубках может помочь «Динамо» в трансферной кампании. Бело-голубые могут заманить еврокубками более качественных игроков за меньшие деньги. А усиливать состав необходимо по всем позициям. В межсезонье практически точно команду покинут три центральных полузащитника (Каборе, Нойштедтер и Хильемарк). По-прежнему для серьезных задач необходим хороший плеймейкер и фланговые игроки, которые смогут помочь Комличенко раскрыть лучшие качества. Три основных центральных защитника команды довольно возрастные, а на правом фланге обороны у «Динамо» большие проблемы с отсутствием Паршивлюка.

С приходом на пост спортивного директора Желько Бувача, который долгое время работал помощником Юргена Клоппа, сдержанный оптимизм перед трансферной кампанией есть. Бувач хорошо знает европейский рынок и способен найти усиление для «Динамо».

Последнее трансферное окно, правда без участия Бувача, говорит о смене вектора в «Динамо» в положительную сторону. Кроме Комличенко был куплен у «Краснодара» крайний защитник Дмитрий Скопинцев. Бело-голубые начали готовиться к следующему сезону, в котором будет действовать новый лимит на легионеров и в заявке команды смогут находиться только восемь иностранных игроков. Среди трансферных целей «Динамо» на предстоящее окно также фигурируют сплошь фамилии российских молодых игроков.

Своего игрового почерка при Новикове команда пока не обрела. Даже ведя в счете в матчах с «Сочи» и ослабленной из-за болезней «Уфой», бело-голубые судорожно отбивались на последних минутах и в матче с южанами упустили победу. Немалую роль в успехе сыграла и удача: футболисты «Динамо» пробили восемь пенальти в чемпионате (больше только у «Зенита»). С большими проблемами и сменами тренеров столкнулись другие конкуренты за места в еврокубках, в первую очередь «Спартак».

По ходу сезона своей игрой ни одна команда не заслужила шестую путевку в еврокубки в полной мере. Шестое место «Динамо» — скорее удачное стечение обстоятельств, а не результат планомерной работы клуба. Руководству клуба необходимо не почивать на лаврах, а воспользоваться шансом вернуть «Динамо» на стабильно лидирующие позиции в отечественном футболе. Второго такого хорошего шанса в ближайшее время может и не представиться.