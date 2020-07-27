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13:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Коммерческий директор «Спартака» покинул клуб

Алексей Власов, занимавший должность коммерческого директора московского «Спартака», принял решение покинуть клуб.

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«Благодаря эффективной работе Алексея и его команды удалось сохранить всех ключевых партнёров клуба во время карантина и подписать контракты с новыми. Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению! Спасибо за всё, что сделал для “Спартака”!» — говорится в сообщении красно-белых на официальном сайте клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Власов занимал пост коммерческого директора «Спартака» с сентября 2019 года. До этого он работал в московском клубе с 2008 по 2015 год.

Спартак (Москва)

«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России красно-белые дошли до полуфинала.

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