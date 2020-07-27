Коммерческий директор «Спартака» покинул клуб

«Благодаря эффективной работе Алексея и его команды удалось сохранить всех ключевых партнёров клуба во время карантина и подписать контракты с новыми. Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению! Спасибо за всё, что сделал для “Спартака”!» — говорится в сообщении красно-белых на официальном сайте клуба.