Коммерческий директор «Спартака» покинул клуб
Алексей Власов, занимавший должность коммерческого директора московского «Спартака», принял решение покинуть клуб.
Алексей Власов, занимавший должность коммерческого директора московского «Спартака», принял решение покинуть клуб.
«Благодаря эффективной работе Алексея и его команды удалось сохранить всех ключевых партнёров клуба во время карантина и подписать контракты с новыми. Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению! Спасибо за всё, что сделал для “Спартака”!» — говорится в сообщении
Власов занимал пост коммерческого директора «Спартака» с сентября 2019 года. До этого он работал в московском клубе с 2008 по 2015 год.
«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской