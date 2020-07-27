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13:25 (мск), источник: Комсомольская правда

«С таким папой ничего не страшно»: тренер ФК «Ростов» прокатил дочь на чемодане

Сначала малышке было очень интересно, но затем прозвучал аварийный сигнал: «АЙ-АЙ».

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фотографий
8
фотографий

В социальных сетях супруги Валерия Карпина появилось видео, которое подняло настроение всем поклонникам знаменитой семьи. На кадрах все самое лучшее — тренер «Ростова» собственной персоной и его любопытная дочка. Ролик вызвал море положительных эмоций у фоловеров Дарьи Карпиной.

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Понедельник у всех начинается по разному. Кто-то садится за рабочий компьютер, другие все еще спят, а третьи, с чемоданами шагают по аэропорту Санкт-Петербурга. Да, речь идет о семье главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Куда направляются супруги — загадка, однако вместе с ними — маленькая дочь, которая успела в очередной раз стать звездой инстаграма.

Российская Премьер-Лига

На опубликованном видео любящий отец Валерий решил прокатить малышку на чемодане. Кроха не хотела слазить с саквояжа и первое время с интересом наблюдала за первой поездкой «верхом». Однако спустя несколько секунд прозвучал аварийный сигнал: «АЙ-АЙ», — девочке стало страшно. Отец рассмеялся и снял дочку с чемодана.

— Боится наверное! Трусиха, вся в мать! — прокомментировала Дарья Карпина.

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Мама оставила под видео небольшой текст с пояснениями. Как выяснилось, она тоже боится подобных поездок.

— Я даже не велосипеде ни разу в жизни не каталась! Боюсь всего, на чем не чувствую упор, — рассказала про себя Дарья.

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Ее подписчики засыпали видео одобрительными комментариями. Кто-то решил воспользоваться случаем и еще раз напомнить о гениальности Карпина, а другие сделали комплимент подрастающей девочке.

— С таким папой ничего не страшно! Валерий не подведет, — написала девушка.

Пристальное внимание к семья главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина легко объяснить. Он стал настоящей звездой всей Ростовской области уже давно. Его спортивный талант и умение руководитель командой дали свои плоды. Донской клуб по итогу последнего чемпионата России занял пятую строчку в турнирной таблице, что считается высоким результатом в условиях пандемии и ненормативного графика матчей.

Дадаян Давид

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