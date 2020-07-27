«С таким папой ничего не страшно»: тренер ФК «Ростов» прокатил дочь на чемодане
Сначала малышке было очень интересно, но затем прозвучал аварийный сигнал: «АЙ-АЙ».
Сначала малышке было очень интересно, но затем прозвучал аварийный сигнал: «АЙ-АЙ».
В социальных сетях супруги Валерия Карпина появилось видео, которое подняло настроение всем поклонникам знаменитой семьи. На кадрах все самое лучшее — тренер «Ростова» собственной персоной и его любопытная дочка. Ролик вызвал море положительных эмоций у фоловеров Дарьи Карпиной.
Понедельник у всех начинается по разному.
На опубликованном видео любящий отец Валерий решил прокатить малышку на чемодане. Кроха не хотела слазить с саквояжа и первое время с интересом наблюдала за первой поездкой «верхом». Однако спустя несколько секунд прозвучал аварийный сигнал: «АЙ-АЙ», — девочке стало страшно. Отец рассмеялся и снял дочку с чемодана.
— Боится наверное! Трусиха, вся в мать! — прокомментировала Дарья Карпина.
Мама оставила под видео небольшой текст с пояснениями. Как выяснилось, она тоже боится подобных поездок.
— Я даже не велосипеде ни разу в жизни не каталась! Боюсь всего, на чем не чувствую упор, — рассказала про себя Дарья.
Ее подписчики засыпали видео одобрительными комментариями.
— С таким папой ничего не страшно! Валерий не подведет, — написала девушка.
Пристальное внимание к семья главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина легко объяснить. Он стал настоящей звездой всей Ростовской области уже давно. Его спортивный талант и умение руководитель командой дали свои плоды. Донской клуб по итогу последнего чемпионата России занял пятую строчку в турнирной таблице, что считается высоким результатом в условиях пандемии и ненормативного графика матчей.
Дадаян Давид