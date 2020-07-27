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13:20 (мск), источник: Nakanune.ru

Вице-президент ФК «Урал» Александр Левин объявил об уходе из клуба

Александр Левин покидает футбольный клуб «Урал», где занимал две должности. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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Источник: РИА "Новости"

«Мой родной “Урал” не выполнил спортивную задачу на сезон 2019/2020 и я принял непростое для себя решение: подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК “Урал” и с должности вице-президента клуба», — сообщил Левин.

Российская Премьер-Лига

Он отметил, что, несмотря на это, «в душе и сердце футбол, конечно, останется навсегда».

В екатеринбургском клубе заявление Александра Левина пока никак не прокомментировали.

Напомним, ранее «Урал» рассказал о планах команды по подготовке к сезону-2020/21.

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