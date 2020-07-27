Вице-президент ФК «Урал» Александр Левин объявил об уходе из клуба
Александр Левин покидает футбольный клуб «Урал», где занимал две должности. Об этом он сообщил в своем Facebook.
Александр Левин покидает футбольный клуб «Урал», где занимал две должности. Об этом он сообщил в своем Facebook.
«Мой родной “Урал” не выполнил спортивную задачу на сезон 2019/2020 и я принял непростое для себя решение: подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК “Урал” и с должности
Он отметил, что, несмотря на это, «в душе и сердце футбол, конечно, останется навсегда».
В екатеринбургском клубе заявление Александра Левина пока никак не прокомментировали.
Напомним, ранее «Урал» рассказал о планах команды по подготовке к сезону-2020/21.