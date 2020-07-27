СМИ: Капитан «Зенита» Иванович перейдет в «Эвертон»
ТАСС, 27 июля. Защитник российского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович станет игроком английского «Эвертона». Об этом сообщает сербская газета Novosti.
ТАСС, 27 июля. Защитник российского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович станет игроком английского «Эвертона». Об этом сообщает сербская газета Novosti.
По информации источника, 36-летний серб, контракт которого c петербуржцами завершается 31 июля, подпишет соглашение с «Эвертоном», так как ливерпульский клуб сейчас возглавляет Карло Анчелотти. Итальянский специалист работал с защитником в лондонском «Челси» и хотел бы видеть его у себя в команде. Переговоры находятся в заключительной стадии.
Иванович выступает за «Зенит» с февраля 2017 года, в прошедшем сезоне Иванович был назначен капитаном команды. За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем кубка страны (2020).
В составе «Челси» Иванович выступал на протяжении девяти лет и вместе с командой выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза кубок страны (2009, 2010, 2012), стал обладателем Суперкубка Англии (2009), выиграл Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013). Также Иванович играл за сербские «Ремонт», «Срем» и ОФК и московский «Локомотив», с которым в 2007 году выиграл Кубок России.