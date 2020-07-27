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14:39 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Капитан «Зенита» Иванович перейдет в «Эвертон»

ТАСС, 27 июля. Защитник российского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович станет игроком английского «Эвертона». Об этом сообщает сербская газета Novosti.

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По информации источника, 36-летний серб, контракт которого c петербуржцами завершается 31 июля, подпишет соглашение с «Эвертоном», так как ливерпульский клуб сейчас возглавляет Карло Анчелотти. Итальянский специалист работал с защитником в лондонском «Челси» и хотел бы видеть его у себя в команде. Переговоры находятся в заключительной стадии.

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Иванович выступает за «Зенит» с февраля 2017 года, в прошедшем сезоне Иванович был назначен капитаном команды. За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем кубка страны (2020).

Зенит (Санкт-Петербург)

В составе «Челси» Иванович выступал на протяжении девяти лет и вместе с командой выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза кубок страны (2009, 2010, 2012), стал обладателем Суперкубка Англии (2009), выиграл Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013). Также Иванович играл за сербские «Ремонт», «Срем» и ОФК и московский «Локомотив», с которым в 2007 году выиграл Кубок России.

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