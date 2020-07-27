СМИ: Капитан «Зенита» Иванович перейдет в «Эвертон»

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По информации источника, 36-летний серб, контракт которого c петербуржцами завершается 31 июля, подпишет соглашение с «Эвертоном», так как ливерпульский клуб сейчас возглавляет Карло Анчелотти. Итальянский специалист работал с защитником в лондонском «Челси» и хотел бы видеть его у себя в команде. Переговоры находятся в заключительной стадии.

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Иванович выступает за «Зенит» с февраля 2017 года, в прошедшем сезоне Иванович был назначен капитаном команды. За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем кубка страны (2020).

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