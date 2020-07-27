«Ливерпуль» объявил о переходе Деяна Ловрена в «Зенит»

Источник: AP 2020

«Все в “Ливерпуле” благодарят Деяна за его вклад в успехи команды в течение этих лет и желают ему всего наилучшего в его новом приключении», — говорится в заявлении красных.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

В середине июля «Чемпионат» первым сообщил, что Ловрен близок к переходу в «Зенит». Сумма трансфера должна была составить € 12 млн.

Ливерпуль (Ливерпуль) Все о команде