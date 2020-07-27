Жиго обожает «Спартак», но локдаун обострил его сентиментальность к семье
Корреспондент «СЭ» объясняет, почему «Спартак» рискует лишиться очередного лидера и нужно ли его удерживать.
Корреспондент «СЭ» объясняет, почему «Спартак» рискует лишиться очередного лидера и нужно ли его удерживать.
Этим летом болельщиков «Спартака» больше всего беспокоит возможный уход Самуэля Жиго. Защитник интересен «Лиону» и вроде как сам хочет вернуться на родину. Его волнует то, что он редко видится с дочкой. Она осталась во Франции после расставания Жиго с матерью ребенка.
Семейные обстоятельства могут стать ключевым фактором в трансфере. Сентиментальность Жиго обострилась
Сейчас у Жиго нет ощущения свободы и того, что он в любой момент может сорваться в пригород Лиона к дочке. Тем более, нас всех пугают второй волной коронавируса осенью. Если локдаун опять будет настолько жестким, то о поездках за границу можно будет забыть, как минимум, до конца года. Второй раз клубы вряд ли распустят своих легионеров.
Трансферы часто происходят или срываются
«Спартаку», по моему мнению, необходимо удержать Жиго. Он — топовый футболист и настоящий лидер. Просто вспомните, как он летит к фанатке после забитых голов. А его перекличка с трибуной после победы над ЦСКА в Кубке вообще один из самых эмоциональных эпизодов в этом сезоне.
На мой взгляд, с Жиго надо продлить контракт, чтобы его стоимость не падала. Тут уже должен поработать новый генеральный директор «Спартака». Газизову нужно придумать, как помочь Самуэлю перестать думать о бытовых проблемах. Например, пообещать игроку организовать несколько чартеров во Францию по ходу сезона. Это вполне нормальный пункт при заключении контрактов.
«Спартаку» будет не так сложно уговорить Жиго остаться. Он любит клуб и любит Россию. Ему здесь комфортно, в Москве у него много друзей. В основном это студенты и выпускники РУДН. Они помогают Самуэлю с изучением русского. Игрок уже неплохо понимает разговорную речь, сам пока говорит не очень уверенно, но прогресс есть. Самуэлю здесь точно не одиноко. А еще я слышал, что Жиго задумывался о запуске бизнеса в России.
Кроме того, всплывали разговоры о получении Самуэлем российского гражданства. Эту тему в интервью «СЭ» поднял агент Марко Трабукки, который был причастен к переходу Жиго в «Спартак». Еще до этого интервью до меня доходили разговоры, что клуб обсуждал такой сценарий. Там рассматривали, насколько это вообще возможно, и имеет ли право Жиго перестать считаться легионером. Оказалось, что да. Он не играл за сборную Франции ни в одном из возрастов, а алжирского паспорта у него никогда и не было. Чтобы сменить спортивное гражданство Самуэлю нужно прожить пять лет в России. То есть, теоретически уже летом 2023 года он перестанет считаться легионером и сможет играть за сборную России, если получит паспорт РФ. К тому моменту ему будет 29 лет — вполне адекватный возраст для центрального защитника.
Да, и вряд ли «Лион» — предел мечтаний Жиго в спортивном плане. Команда Руди Гарсия в следующем сезоне тоже не сыграет в еврокубках. Кстати, Самуэль родился в Авиньоне. Этот город находится всего в 100 километрах от Марселя, где играет местный «Олимпик». Это самый популярный клуб Франции. Насколько мне известно, близкие друзья Жиго болеют за эту команду и мечтают увидеть Самуэля именно там.
Удержать Жиго сейчас гораздо важнее для «Спартака», чем найти в защиту
Севастиан Терлецкий