Капитан «Спартака» выбрал Дзюбу лучшим футболистом РПЛ
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия считает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком Российской
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия считает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком Российской
В минувшем сезоне Дзюба забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в чемпионате России, став лучшим ассистентом турнира. Вместе с клубом из
На первое место в своем рейтинге Джикия поставил Дзюбу. Вторым в списке капитана «Спартака» идет полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, третьим — одноклубник Самуэль Жиго.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не последовал примеру Джикии и не включил Дзюбу в свой рейтинг. Немецкий тренер поставил на первое место Алексея Миранчука, на втрое — полузащитника ЦСКА Николу Влашича, на третье — нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко.