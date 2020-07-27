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15:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитан «Спартака» выбрал Дзюбу лучшим футболистом РПЛ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия считает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком Российской премьер-лиги сезона-2019/20.

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В минувшем сезоне Дзюба забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в чемпионате России, став лучшим ассистентом турнира. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга 31-летний форвард стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.

Спартак (Москва)

На первое место в своем рейтинге Джикия поставил Дзюбу. Вторым в списке капитана «Спартака» идет полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, третьим — одноклубник Самуэль Жиго.

Зенит (Санкт-Петербург)

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не последовал примеру Джикии и не включил Дзюбу в свой рейтинг. Немецкий тренер поставил на первое место Алексея Миранчука, на втрое — полузащитника ЦСКА Николу Влашича, на третье — нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко.

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