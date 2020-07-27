Капитан «Спартака» выбрал Дзюбу лучшим футболистом РПЛ

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В минувшем сезоне Дзюба забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в чемпионате России, став лучшим ассистентом турнира. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга 31-летний форвард стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.

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На первое место в своем рейтинге Джикия поставил Дзюбу. Вторым в списке капитана «Спартака» идет полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, третьим — одноклубник Самуэль Жиго.

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