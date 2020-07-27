Европа или РПЛ? Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры для казахстанца Бахтиярова

«Думаю, в ближайшие дни мы решим, где он продолжит карьеру. Была идея перевезти Акмаля в Европу, но из-за пандемии невозможно куда-то уехать — это большая проблема. Скорее всего, Акмаль останется в России. “Сочи” хочет продлить контракт с ним, у нас есть предложение. В клубе им довольны, просто у команды сейчас не совсем подходящая для него схема, ему при такой формации надо много работать в обороне. Акмаль — резкий, техничный игрок, с ударом, напоминает того же Аршавина, но играя по всей бровке он теряет свой стиль. Поэтому пока решения нет, через несколько дней Акмаль может стать свободным агентом», — отметил Селюк.