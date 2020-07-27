Уткин признан лучшим футболистом «Краснодара» в июле
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам июля, сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам июля, сообщается на сайте футбольного клуба.
Согласно опросу болельщиков, Уткин получил 27,49% голосов. Второе место занял форвард Маркус Берг (18,88%), третье — полузащитник Вандерсон (14,60%).
Уткин в июле сыграл семь матчей за «Краснодар» и забил два мяча, оформив дубль в ворота петербургского «Зенита».