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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин признан лучшим футболистом «Краснодара» в июле

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам июля, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно опросу болельщиков, Уткин получил 27,49% голосов. Второе место занял форвард Маркус Берг (18,88%), третье — полузащитник Вандерсон (14,60%).

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Краснодар (Краснодар)

Уткин в июле сыграл семь матчей за «Краснодар» и забил два мяча, оформив дубль в ворота петербургского «Зенита».

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