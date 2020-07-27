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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в июле

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полузащитник Алексей Миранчук признан болельщиками лучшим игроком московского «Локомотива» в июле, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Миранчук победил в голосовании, набрав 77,5% голосов респондентов. В июле 24-летний хавбек провел пять матчей и забил три гола, отличившись в игре с московским «Спартаком» (1:1) и сделав дубль во встрече со столичным ЦСКА (2:1).

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Локомотив (Москва)

Второе место в опросе занял форвард Джефферсон Фарфан (8,7%), тройку лучших замкнул защитник Мурило (7%).

Миранчук стал игроком месяца второй раз подряд.

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