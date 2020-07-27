Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в июле
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полузащитник Алексей Миранчук признан болельщиками лучшим игроком московского «Локомотива» в июле, сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полузащитник Алексей Миранчук признан болельщиками лучшим игроком московского «Локомотива» в июле, сообщается на сайте футбольного клуба.
Миранчук победил в голосовании, набрав 77,5% голосов респондентов. В июле 24-летний хавбек провел пять матчей и забил три гола, отличившись в игре с московским «Спартаком» (1:1) и сделав дубль во встрече со столичным ЦСКА (2:1).
Второе место в опросе занял форвард Джефферсон Фарфан (8,7%), тройку лучших замкнул защитник Мурило (7%).
Миранчук стал игроком месяца второй раз подряд.