Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в июле

Миранчук победил в голосовании, набрав 77,5% голосов респондентов. В июле 24-летний хавбек провел пять матчей и забил три гола, отличившись в игре с московским «Спартаком» (1:1) и сделав дубль во встрече со столичным ЦСКА (2:1).