«Теперь будет интересно следить за «Зенитом». Клопп попрощался с Ловреном
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попрощался с защитником Деяном Ловреном, который перешел в «Зенит».
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попрощался с защитником Деяном Ловреном, который перешел в «Зенит».
— Еще одна легенда «Ливерпуля» покидает клуб, — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба. — Он был очень важной частью команды с первого дня, когда я пришел. Когда он был в хорошей форме, он был очень часто в старте. Отличный игрок и замечательный человек.
У него есть все, что нужно. Теперь он едет в Россию, но он всегда может вернуться — ему будут рады, потому что он действительно хороший парень.
Он действительно хорош в воздухе, мне очень понравилось работать вместе с ним. Теперь будет интересно следить за «Зенитом». Я желаю ему удачи.