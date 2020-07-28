Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Парма
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
29.07
Лацио
Брешиа
Футбол. Зарубежный
29.07
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
29.07
Удинезе
Лечче
Футбол. Зарубежный
29.07
Сампдория
Милан
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
09:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Парфенов объяснил уход из «Урала»

Экс-главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» объяснил, почему решил покинуть клуб.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Специалист с 2018 года работал с командой из Екатеринбурга.

— Вопрос о вылете не стоял, полуфинал Кубка… Да, была неудачная серия, но до этого была удачная. Стоило вот так уходить, писать заявление?

— Во-первых, да, эти поражения. Когда говоришь, что игра качественная, а потом 0:3 в Краснодаре. У нас шесть голевых моментов, которые не многие команды создавали и то индивидуальное мастерство, которое решило исход. Те же эпизоды — атака наша, мы не решаем вопрос, а в наши ворота — атака решает. Матч с Тулой — несчастье. Если смотреть на игру, не на результат, имели большое преимущество. Достаточно ударов. Один стандарт, второй стандарт. Такие вещи сложно объяснить. Как говорят, это футбол. Но это матч не провальный.

— Писали о том, что у вас был жесткий разговор с руководством во время матча с Тулой?

— Это раздевалка. Выносить, наверное, неправильно. Разговор был.

— Он послужил причиной заявления об уходе?

— Совокупность. Одной причины. Думаю, любой бы руководитель не был доволен таким. Единственное, что я говорю, матч был такой, что можно было подняться повыше. Эмоции можно понять. Скажем так, была рабочая беседа.

— Ваш уход из «Урала» — это результат двух-трех матчей. Получается, если бы выиграли у «Арсенала», а потом вышли в финал Кубка, то сейчас были бы тренером «Урала»?

— Получается так, да. Наверное. Конечно, всегда хочется большего, но ниже нас команды с хорошими бюджетами.

— Вам ставили задачу на сезон?

— Конечно, мы между собой сами общались. Хотелось сделать лучший результат и, в принципе, все было реально. Чуть-чуть не хватило, и скамейки в том числе.

 Шипулин отправил семью на отдых. Все заболели коронавирусом
«В трезвом состоянии человек такую ересь нести не будет». Брат Исмаилова — о словах Емельяненко
Что будет с карьерой Емельяненко после поражения от Исмаилова
Полузащитник «Уфы» перейдет в «Спартак» за два миллиона евро
Первый канал в прямом эфире покажет матч за Суперкубок России
Глава киевского «Динамо» опроверг скандальную отставку Луческу
Юлия Липницкая впервые показала дочку и раскрыла ее имя (фото)
«Барселона» показала не публиковавшееся ранее видео с юным Месси
Поединок россиянина возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь