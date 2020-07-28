Парфенов объяснил уход из «Урала»

Специалист с 2018 года работал с командой из Екатеринбурга.
— Вопрос о вылете не стоял, полуфинал Кубка… Да, была неудачная серия, но до этого была удачная. Стоило вот так уходить, писать заявление?
—
— Писали о том, что у вас был жесткий разговор с руководством во время матча с Тулой?
— Это раздевалка. Выносить, наверное, неправильно. Разговор был.
— Он послужил причиной заявления об уходе?
— Совокупность. Одной причины. Думаю, любой бы руководитель не был доволен таким. Единственное, что я говорю, матч был такой, что можно было подняться повыше. Эмоции можно понять. Скажем так, была рабочая беседа.
— Ваш уход из «Урала» — это результат
— Получается так, да. Наверное. Конечно, всегда хочется большего, но ниже нас команды с хорошими бюджетами.
— Вам ставили задачу на сезон?
— Конечно, мы между собой сами общались. Хотелось сделать лучший результат и, в принципе, все было реально.