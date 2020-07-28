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10:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев: «Зенит» не собирается делать массовых закупок летом

«Зенит» не планирует делать массовых закупок футболистов в текущее трансферное окно, заявил РИА Новости генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в понедельник объявил о подписании трехлетнего контракта с Ловреном, который ранее выступал за английский «Ливерпуль».

«В новом сезоне будет действовать новый лимит на легионеров, мы не можем это не учитывать. Мы не собираемся делать массовых закупок. Да и вообще я считаю, что команду нельзя менять больше, чем на одну треть заявочного списка, ни в коем случае, потому что в следующем сезоне будет очень сложно достигать результата», — заявил Медведев по телефону.

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