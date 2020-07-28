Медведев: «Зенит» не собирается делать массовых закупок летом

«В новом сезоне будет действовать новый лимит на легионеров, мы не можем это не учитывать. Мы не собираемся делать массовых закупок. Да и вообще я считаю, что команду нельзя менять больше, чем на одну треть заявочного списка, ни в коем случае, потому что в следующем сезоне будет очень сложно достигать результата», — заявил Медведев по телефону.