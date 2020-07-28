«Кокорин? На месте “Зенита” вернул бы из “Сочи” Мостового». Большое интервью Бышовца

Источник: Спорт-Экспресс

Доверие Гончаренко — мудрая позиция

— «Зенит» финишировал с большим отрывом. Коронавирус ударил по его конкурентам, — начал Бышовец. — В «Локомотиве» поменялся тренер. Мне кажется, в непростой ситуации Николич справился с задачей — нашел пути к подготовке команды, наладил взаимоотношения и выстроил требования в соответствии с возможностями игроков. Команда справилась со всеми сложностями, связанными с околофутбольной обстановкой, и напрямую вышла в Лигу чемпионов. «Краснодару» по объективным причинам не удалось сыграть в оптимальном составе. Иногда благородные человеческие качества и принципы становятся помехой для достижения результата. «Быки» перенесли игру с «Динамо», потом упустили победу в концовке матча с «Ростовом».

— Детище Сергея Галицкого второй год подряд получает путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

— Что касается Лиги чемпионов, то задача наших команд сводится к участию. Выход в групповой турнир неплохо сказывается на материальном положении. Однако даже с такими составами, как у «Зенита» и «Локомотива», на европейской арене мы очень предсказуемы и неконкурентоспособны. Мало делается для того, чтобы не ограничиваться исключительно участием в еврокубках.

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— «Ростов» и ЦСКА тоже пробились в еврокубки. Что думаете об их перспективах?

— «Ростов» играет с акцентом на атаку. Карпин успешно подключает молодежь. Перспективы и динамика у команды положительные. В ЦСКА тоже есть молодые исполнители, но не хватает лидеров во многих линиях. Большая проблема с центральными защитниками и нужно усиливать атаку, чтобы улучшать результат. Доверие Гончаренко — мудрая позиция руководства.

— Армейцы мобилизовались, когда пошатнулись позиции тренера?

— Вся эта ситуация носила характер вызова или конфликта. Если бы его не было, то его нужно было бы создать, потому что в итоге команда объединилась. Только успеха в матче с «Локомотивом» не хватило, чтобы выйти в Лигу чемпионов.

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Кокорин выбирает, руководствуясь суммой контракта

— Валерий Карпин процитировал ваше высказывание «Нет предела человеческой мерзости», комментируя неоднозначную ситуацию в РПЛ из-за коронавируса. Позора в виде «Ростова» с «Сочи» могли избежать?

— Конечно, избиение младенцев останется в истории нашего футбола. Мне кажется, не хватило решений со стороны руководителей федерации и лиги, переложивших ответственность на клубы и Роспотребнадзор. Не стал бы снимать ответственность с «Ростова», ведь приняли решение играть составом из академии. Естественно, тренеры и игроки «Сочи» могли бы сохранить приличный счет.

— Потом и «Сочи» попал в аналогичную ситуацию.

— А помните, как Кокорин подвел итог? «Миссия выполнена!» Этим очень много сказано, и эта фраза является главным лейтмотивом того, что сделано. У победы всегда есть цена. Наиболее значимая — выше денег и наград.

— Кокорин вернется в «Зенит» или уедет в Европу?

— Мне кажется, спекуляция на его переходе приобрела хронический характер. Возвращение Александра в «Зенит» выглядит маловероятным. Достаточно вспомнить всю последнюю историю их последних взаимоотношений. В «Сочи» есть очень перспективный игрок Андрей Мостовой, который также принадлежит «Зениту». У него хорошее будущее. Кокорин же выбирает, где играть, руководствуясь, в первую очередь, суммой контракта, поэтому на месте менеджеров «Зенита», я отдал бы предпочтение Мостовому.

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Еще у меня возникает вопрос: «Действительно ли предложения Кокорину из европейских клубов существуют?» У нас отправляли в Европу и Дзюбу, и Азмуна, но на фоне коронавируса это связано с большим риском.

— Дзюба и Азмун — лучший атакующий тандем нашего чемпионата.

— Прежде всего, это два игрока, качества которых гармонично дополняют друг друга и позволяют раскрыть новые возможности. Они умеют сохранять мяч, сочетать индивидуальные действия и игру с партнером. Такие центральные нападающие создают большую нагрузку на соперников, поэтому, учитывая проблемы с центральными защитниками в нашем футболе, они проявили себя столь успешно.

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— Кто вам еще понравился в этом чемпионате?

— Я уже назвал Мостового. Свои лучшие качества проявили в ЦСКА Влашич и Фернандес. Вандерсон Масиэл эффектно, зрелищно и полезно играл за «Краснодар».

— В «Динамо» есть яркие исполнители, благодаря которым команда вышла в еврокубки?

— Это заслуга «Зенита», обыгравшего «Химки» в финале Кубка. «Динамо» не сильно отличается от конкурентов, которые финишировали следом. На его месте мог оказаться и «Арсенал», и «Спартак», и «Уфа».

У «Спартака» были основания для возмущения

— «Спартак» остался без еврокубков. Есть ли у Тедеско потенциал, чтобы в следующем сезоне красно-белые выступили успешнее?

— В «Спартаке» часто меняют тренеров и руководителей, а эмоции болельщиков и результат напрямую взаимосвязаны. Между главным тренером и президентом должна быть прямая связь и доверие.

— Некоторые решения остаются непонятными для общественности, поэтому «Спартак» многие называют игрушкой Федуна.

— Не сомневаюсь в искренности Леонида Арнольдовича, его любви к футболу и к команде. Тем более эта игрушка в целом стоит достаточно дорого.

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— Шамиль Газизов привнесет такую системность, учитывая его успешный опыт руководителя «Уфы»?

— Мне приходилось общаться с Газизовым во время становления «Уфы», за этим последовало назначение Канчельскиса, а потом и Колыванова. Системность выдерживалась, и позже с командой работали Гончаренко и Семак. Профессиональность и знания этих наставников — ключевой фактор происходившего в «Уфе», и это повышало роль Газизова. Не считаю, что роль генерального директора является определяющей, ведь это административная должность, он лишь создает условия для работы тренера. На шахматной доске это не ферзь, а офицер.

— «Спартак» ополчился на судейский корпус.

— У «Спартака» были основания для возмущения, как и у многих клубов.

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«Зенит» не мог перестроиться по ходу матчей, нужно усиление

— Как вам «Зенит»?

— Я очень рад за Семака, — продолжает Бышовец. — Сергей достиг того, что не удалось именитым зарубежным тренерам. После ухода Манчини он проделал огромную работу. Его авторитет игрока, профессиональность и нравственность позволили создать отличную атмосферу внутри команды.

— Это начало взлета его тренерской карьеры?

— Начало начал. Чем быстрее забываешь о победе, тем ты ближе к следующей. «Зенит» движется к новым вызовам в Европе, и успешность выступления будет зависеть, насколько удастся усилить отдельные позиции.

— Какие?

— В средней линии необходимо повышать креативность для разнообразия атаки. Назревают проблемы в обороне с уходом Ивановича. Не думаю, что Ловрен будет намного лучше сербского защитника. Индивидуальность Малкома усиливает игру и придает непредсказуемость в атаке, особенно в позиционной атаке. В прошлом случалось, что «Зенит» в зависимости от результата не мог перестроиться от одной тактики к другой. На это потребуется время, но главное найти подходящее усиление.

— Перерыв между сезонами продлится всего пару недель.

— Наконец-то мы приближаемся к тому, что должно быть. Вместо трех подготовительных периодов, у нас будет полноценный чемпионат. Все-таки коронавирус — не такой уж минус (улыбается).

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— Недавно вы сказали, что в нашем футболе практически ничего не изменилось с 2007 года. Какие шаги поменяли бы все к лучшему?

— К сожалению, мы изменили нашим традициям, по которым развивался наш футбол. Школы стали платными и больше не выполняют функцию массовой подготовки кадров. Не хватает того, что раньше давал естественный отбор, когда дети играли на пятачках или коробках. Ты играл на фоне старших, и нужно было выживать. Многие росли, потому что футбол был с утра до вечера — интернат дает такую возможность.

Наиболее перспективны спортивные академии, как у «Краснодара», где ребята имеют все возможности для учебного процесса и совершенствования. Результаты уже есть — мы видим Уткина, Шапи и других воспитанников. Слава Богу, нынешний лимит позволяет приглашать хороших иностранцев, рядом с которыми прибавляют и наши игроки.