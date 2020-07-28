Зайнутдинов стал лучшим казахстанским бомбардиром в истории «Ростова»

Источник: РИА "Новости"

Футболист сборной РК, перешедший в российский клуб в начале 2019 года, отличился в его составе четыре раза — все в нынешнем сезоне в матчах РПЛ. На счету Зайнутдинова дубль в ворота московского «Спартака», а также по голу в играх с московским «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Среди казахстанцев, защищавших цвета «Ростова» в период независимости, это лучший голевой показатель. До него лишь Андрей Карпович сумел отличиться за клуб один раз, проведя за два сезона (2002, 2003) 47 матчей.

Самат Смаков, выступавший в «Ростове» в 2000 и 2001 годах, провел 42 встречи, но голевой счет так и не смог открыть. Также безрезультатно в российский клуб съездил форвард Рафаэль Уразбахтин, на счету которого 13 игр.

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Кроме того, игроком «Ростова» в 2016 году считались голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов, так и не сыгравший в российском клубе, и экс-защитник национальной команды Михаил Рожков, но он выступал там в 2009 году, еще будучи гражданином России.