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10:52 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов стал лучшим казахстанским бомбардиром в истории «Ростова»

Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов по голевым показателям является лучшим среди пяти представителей Казахстана, выступавших за ФК «Ростов» в период независимости, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист сборной РК, перешедший в российский клуб в начале 2019 года, отличился в его составе четыре раза — все в нынешнем сезоне в матчах РПЛ. На счету Зайнутдинова дубль в ворота московского «Спартака», а также по голу в играх с московским «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Среди казахстанцев, защищавших цвета «Ростова» в период независимости, это лучший голевой показатель. До него лишь Андрей Карпович сумел отличиться за клуб один раз, проведя за два сезона (2002, 2003) 47 матчей.

Самат Смаков, выступавший в «Ростове» в 2000 и 2001 годах, провел 42 встречи, но голевой счет так и не смог открыть. Также безрезультатно в российский клуб съездил форвард Рафаэль Уразбахтин, на счету которого 13 игр.

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Кроме того, игроком «Ростова» в 2016 году считались голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов, так и не сыгравший в российском клубе, и экс-защитник национальной команды Михаил Рожков, но он выступал там в 2009 году, еще будучи гражданином России.

Отметим, что «Ростов» занял пятое место в завершившемся чемпионате РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон. В 17 матчах Зайнутдинов забил четыре гола и вошел в топ-6 лучших бомбардиров клуба.

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