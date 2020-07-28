Агент подыскал казахстанцу Куату новый клуб в российской премьер-лиге

Источник: Reuters

«Динамо»? В России все возможно, но, при всем уважении к Исламбеку, у них в опорной зоне играет Шарль Каборе, я не думаю, что он сильнее его. Для ротации состава — да, возможно. Куат — хороший игрок, но мое мнение — российские клубы, которые выступают в еврокубках, должны подписывать футболистов не из команд уровня «Оренбурга».

Вот, например, болельщики из Узбекистана на меня обиделись из-за слов про Урунова, но я совсем не против этого игрока или футболистов из Узбекистана. Я просто говорю, что не может футболист Урунов стоить 3,5 миллиона евро. Я считаю, что такие деньги слишком много за конкретного футболиста на данный момент.

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Так вот, возвращаясь к Куату, насчет «Динамо» сомневаюсь, а вот команда вроде «Урала» вполне может его взять, там он будет основным игроком, — сказал Селюк.

Напомним, что Куат провел три матча за «Оренбург» в РПЛ-2019/20. Ранее полузащитник на протяжении шести сезонов выступал за «Кайрат».