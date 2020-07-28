Новый Глеб или парень с «пулей в голове»? Этого белоруса хочет подписать «Локомотив»

Источник: Спорт-Экспресс

В нынешнем сезоне форвард он забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи в 19 матчах чемпионата Белоруссии. Ранее интерес к нему проявляли «Урал», ЦСКА и «Ростов».

Рассказываем о потенциальном новичке железнодорожников.

Детство без родителей. Сложный характер?

Виталий и его два младших брата — Дмитрий и Руслан — родились в Минске, однако в 2003 году перебрались в Узду. О родителях парни говорить не любят. Белорусские коллеги писали, что их мама давно умерла, а отец частенько попадал в места не столь отдаленные. Поэтому воспитанием детей занимались бабушка с дедушкой. Большой вклад в формирование ребят внесла улица, где будущие футболисты пропадали с утра до вечера. Впоследствии специалисты именно этим фактором объясняли непростой характер Виталия.

— Буквально каждый говорит, что у нас тяжелый характер, но я лишь отчасти соглашусь: ведь наш характер проявляется только на поле, — уверял Дмитрий Лисакович в одном из интервью — Там мы не сдерживаем себя. А вот в жизни и я, и Виталя, и Руслан совершенно другие. У нас было тяжелое детство и никогда ничего не было. Несмотря на это, нас научили всегда помогать другим. Если спросить партнеров по команде или знакомых — каждый скажет, что в любой ситуации мы не отвернемся от человека. Мы адекватные люди и с нами все в порядке. А то, что происходит на поле, уж извините… Мы живем футболом.

Возможно, будет блистать не меньше Глеба

Про талантливого форварда заговорили в сезоне-2016, когда он дебютировал за солигорский «Шахтер» в матче за Суперкубок Белоруссии против БАТЭ. Виталию тогда было 18. Парень поначалу не поражал воображение результативностью, зато выделялся здоровой наглостью и уверенностью в себе: лез в обводку и, несмотря на статус дебютанта высшей лиги, никого не боялся на поле. За первые два сезона Лисакович принял участие в 27 матчах основной команды, в которых отличился семь раз.

Вот как в ноябре 2016 года оценил перспективы талантливого футболиста главный тренер юношеской сборной Беларуси U-18, а также дублирующего состава «Шахтера» Роман Киренкин:

— Если Лисакович продолжит прогрессировать, то вырастет в очень хорошего футболиста. И, возможно, будет блистать не меньше Глеба.

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Яркой игрой молодой форвард привлек внимание загребских скаутов. Зимой 2018-го Виталий отправился в полугодичную аренду в «Динамо». За это время боссы «шашечных» могли оценить перспективы белоруса и, в случае чего, выкупить его трансфер. Но дела у Лисаковича в Хорватии не пошли. Футболист лишь раз появился на поле с главной командой и по большей части выступал за дубль «Динамо», базирующийся в первой лиге.

На тренировке может неожиданно послать мяч в голову более старшего партнера

Виталий вернулся в Белоруссию, однако с ходу заиграть за «Шахтер» ему не удалось. Сказался непростой характер.

Некоторые из «горняков» отмечали, что у Лисаковича в голове «не пуля, а настоящий снаряд». Например, только-только начав работать с основой, он мог послать на три веселых буквы игрока, который почти вдвое его старше.

— Виталий из тех парней, которые постоянно притягивают к себе внимание. Он может выйти на тренировку, начать делать передачи и ни с того ни с сего попасть мячом в голову более старшему партнеру, — говорил известный белорусский специалист Олег Кубарев. — Конечно, за это можно сразу же казнить. Но тогда случится конфликт, и тренер тут же станет врагом. Но можно и объяснить, что так делать нельзя. Более того, молодой человек сам понимает — это плохо. Лисаковичу нужно давать свободу в рамках правил. Я не говорю о том, что надо поощрять или наказывать парня, но необходимо объяснить, почему молодые игроки вне зависимости от своего таланта не могут вести себя подобным образом. Такая последовательность должна быть во всем. Нужно с пониманием относиться к чудаковатости таких футболистов, но в то же время разъяснять, что такое хорошо и что такое плохо.

— То, что я видел, скажем, в поведении его в сборной, то я теперь понимаю тех тренеров, которые не смогли с ним найти общий язык — это действительно тяжело, — в свою очередь замечал полузащитник БАТЭ Станислав Драгун. — Но это его проблемы. Не мне его судить. Просто хочу, чтобы у нас действительно вырос достойный игрок для сборной, для страны. Желаю ему только самого хорошего.

Белорусские журналисты писали, что из Хорватии в Солигорск Лисакович вернулся не в лучших кондициях и не сразу приступил к тренировкам. Около двух недель он восстанавливался после операции на аппендиците, которую перенес еще на Балканах. После реабилитации возвращенец приступил к занятиям по индивидуальной программе. Его одноклубники рассказывали, что Виталий не особо рьяно работал на тренировках.

Это талант, игрок от Бога

В 2018—2019 годах «горняков» тренировал российский специалист Сергей Ташуев.

— Когда я только принял «Шахтер», у Виталика была травма, он с нами не тренировался, не приезжал на базу, — рассказывает Ташуев. — Потом появился — познакомились. Сразу стало понятно, что парень независимый, хоть и молодой. Меня предупреждали, что у него непростой характер. Но у меня большой опыт работы с молодыми ребятами.

— Какое впечатление он на вас произвел по первой тренировке?

— Понял, что это талант. С нестандартным мышлением, с хорошей техникой. Начали работать, он потихоньку набирал кондиции. Однако довольно много пропустил, поэтому был не готов, разобранный физически. Какие-то болячки вылезали. В общем, выглядел психологически надломленным. Он же еще и без родителей… Все это накапливалось. Хотя Виталик постепенно прибавлял. Выходил на замену, обострял. Но по большому счету не складывалось. Решили отдать его в аренду — в Хорватию. Он там получил игровую практику. Потом вернулся, провел у нас одну тренировку. И больше я его не видел.

Локомотив (Москва) Все о команде

— Как это?

— Спросил руководство клуба: «А где Виталик?» Мне ответили: «Он снова поехал в аренду в Хорватию». Не знаю, кто принимал решение. Мне кажется, уже какие-то подковерные игры пошли, не касавшиеся футбола. Возможно, он попал под влияние агента. Лисакович, безусловно, очень способный парень. С хорошими данными. Таких сейчас мало… Принимает нестандартные решения, с дриблингом, с ударом с обеих ног. Это игрок от Бога.

— Какие советы вы ему давали?

— Первое время мы с ним много беседовали. Советовал ему быть более скрупулезным и сосредоточенным на футболе. Понимаете, надо быть немного аскетом по отношению к профессии. Тогда он еще мальчиком был, немного расхлябанным. А сейчас видно, что заматерел. Завел семью. Аренды показали ему правильный жизненный путь.

При счете 0:0 вышел один на один и пробил… рабоной

При новом тренере «Шахтера» украинце Юрии Вернидубе Лисакович далеко не сразу стал проходить в состав. В первых четырех турах нынешнего сезона он начинал матчи на скамейке запасных. А затем форварда прорвало. Девять мячей и две голевые передачи в 11 встречах! Порой ему удавались настоящие шедевры.

При активном содействии Лисаковича «Шахтер» дважды расправился с брестским «Динамо» — в чемпионате и Кубке страны. Лисакович входит в топ-5 игроков чемпионата по ожидаемым голам. Это говорит о том, что нападающий много забивает не просто за счет везения. Он не боится создавать остроту у чужих ворот, берет игру на себя.

— Это замечательный человек, — уверял журналистов Вернидуб, характеризуя своего подопечного. — Та информация, которую мне доносили — бред и неправда. Просто чем больше общаешься с человеком, у тебя получается обратная связь. И могу сказать, что он на правильном пути.

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Однако за некоторые действия на поле нападающему здорово доставалось от специалистов и прессы. Так, в поединке с «Рухом» при счете 0:0 Лисакович блестяще разобрался в чужой штрафной с двумя защитниками, вышел один на один с вратарем и зачем-то решил пробить рабоной. Да еще и не попал в створ… «Шахтер» мог пострадать из-за этого трюка своего бомбардира. Соперник забил, но Лисакович на 76-й минуте все-таки спас «горняков» от поражения.

На послематчевой пресс-конференции Вернидуб не стал критиковать своего форварда: «Аукнулся ли промах Лисаковича рабоной? Аукнулось все. Моментов было достаточно. У Виталика было моментов сколько: три-четыре шанса было. Что сделаешь, это жизнь».

А вот после того, как в следующем туре Лисакович не реализовал ряд моментов в матче с «Минском», наставник «горняков» уже был более категоричен: «Почему Лисакович перестал забивать? Вы лучше у него спросите. В прошлом туре “Руху” он же забил. Просто мог положить три-четыре мяча. Там, где можно спокойно забить, мы балуемся. А надо оставаться профессионалом. Мы же что-то хотим придумать, поэтому нас за это и наказывают».

Сейчас не хватает Гуцаевых, Кипиани, Черенковых. А Виталик — нестандартный

Однако даже такие упреки не остановили нападающего от пижонских выходок на поле. В игре против «Торпедо-БЕЛАЗ» он оформил дубль. В эпизоде с первым голом Лисакович выскочил один на один с вратарем, обвел его, но не стал сразу бить. Подождал защитника соперников, обыграл и его, и только после этого издевательски закинул мяч в сетку.

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— А я не вижу ничего плохого в том, что Виталик играет красиво, нестандартно, — подчеркивает Ташуев. — Ценю таких футболистов. Сегодня у нас многие игроки на поле зажаты. Нет Гуцаевых, Кипиани, Черенковых. Не хватает таких исполнителей. Так что, на мой взгляд, Лисакович обладает редкими футбольными качествами.

В игре последнего тура против «Смолевичей» Лисакович остался в запасе. По официальной версии — еще до матча Виталий почувствовал недомогание. Однако в Белоруссии уверены: форварда просто поберегли перед переходом в «Локомотив».

Только полгода на хорошем взрослом уровне

— Лисакович сильно рискует, переходя из солигорского «Шахтера» в «Локомотив»? — вопрос Ташуеву.

— Пропасти между чемпионатами Белоруссии и России я не вижу. «Шахтер» при мне в контрольных матчах очень прилично смотрелся против клубов РПЛ, побеждал. Это все надумано про огромную разницу в классе. Самое главное, чтобы он попал в правильные руки. Если его будут в чем-то ограничивать на поле, то тренеру придется непросто… Лисаковичу надо позволять импровизировать при соблюдении структуры игры. Данные для РПЛ у него точно есть. Он может быть конкурентноспособен.

— У Лисаковича потенциал выше, чем у Шкурина, который перешел в ЦСКА?

— Некорректно сравнивать. Они разные. Шкурин — игрок эпизода, способен продавить, подставить ногу. А Виталик — это креатив, разнообразие. Может отдать здорово, пробить рабоной, между ногами проверить. У него очень хороший удар с обеих ног.

А вот один из ведущих спортивных журналистов Белоруссии Николай Ходасевич настроен не столь оптимистично по поводу перспектив 22-летнего белоруса в «Локо»:

— Парень с характером. Он каждый раз показывает, что для него нет авторитетов на футбольном поле. Причем отстаивает свое мнение не только в разговоре с партнерами по команде, но и с тренерами. Отсюда и все эти командировки в Хорватию. При этом считаю, что аренды, возможно, положительно на него повлияли. В нынешнем сезоне ему доверяет Вернидуб. Однако Виталий периодически показывает, что называется, зубы. Все мы помним, как он в матче с «Рухом» при счете 0:0 почему-то решил из убойной позиции пробить рабоной…

С другой стороны, характер — его сильная сторона, он уверен в себе, готов к конкуренции в «Локомотиве». С ментальностью, здоровыми амбициями у парня все в порядке.

— А если говорить о его игровых качествах?

— Вот здесь уже возникают вопросы. По сути, на хорошем уровне, в основе «Шахтера» он провел только полгода. Да и то не сразу пробился в старт… Да, сейчас он здорово выглядит в нашем чемпионате. Но это только 5−6 месяцев! Непродолжительный срок, согласитесь. Многие специалисты отмечали, что Лисаковичу хорошо бы провести здесь полноценный сезон, закрепиться на взрослом уровне и уже потом — зимой — двигаться дальше.

Именно и говорил рулевой «горняков» Юрий Вернидуб: «Одно скажу: Лисаковичу, как минимум, нужно год-два поиграть здесь, а потом уже уходить».

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Потерял время, чтобы выйти на уровень Глеба

— Какую сумму предложил за Лисаковича «Локомотив»? — продолжаем разговор с Ходасевичем.

— Точно не могу вам сказать. Но, видимо, она довольно большая, раз клуб, который борется за чемпионство, согласился расстаться с лидером. Плюс «Шахтер» подстраховался — уже арендовал другого забивного нападающего Якшибоева.

— Некоторые белорусские специалисты говорили, что по потенциалу, таланту Лисакович может даже превзойти Александра Глеба.

— Наверное, такое сравнение было применимо к Виталию, когда он только начинал играть в чемпионате Белоруссии. Но давайте теперь уже посчитаем потерянные годы. Он дебютировал на взрослом уровне в 18 лет. Тогда о нем действительно заговорили как о мегаталанте. Но потом у Лисаковича начались проблемы с тренерами в «Шахтере», он сидел в запасе, поехал по арендам в Хорватию, где, кстати, не блистал потрясающей результативностью. По большому счету, у него только в этом сезоне получился ударный отрезок с девятью забитыми голами. А парню уже 22. Считаю, он потерял время, чтобы дойти до уровня Александра Глеба. Тот уже в 19 лет уехал в бундеслигу, в «Штутгарт».

Конечно, Лисакович — талант. С этим никто не спорит. Он классический игровик. У него много хороших качеств. Бьет с обеих ног, не боится обыгрывать один в один. Да вообще никого не боится. Выделяется на фоне чемпионат Белоруссии. Но…

— Что «но»?

— Например, матч с тем же БАТЭ ему откровенно не удался. Если скауты смотрели эту игру, то сомневаюсь, что Виталий их убедил. Его довольно плотно прикрыли. На этот нюанс тоже стоит обратить внимание.

— У кого больше шансов заиграть в РПЛ — у Лисаковича или у перешедшего в ЦСКА Шкурина?