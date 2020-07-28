Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Парма
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
29.07
Лацио
Брешиа
Футбол. Зарубежный
29.07
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
29.07
Удинезе
Лечче
Футбол. Зарубежный
29.07
Сампдория
Милан
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
14:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны детали переговоров между ЦСКА и «Ривер Плейт» о трансфере Хорхе Карраскаля

«Чемпионату» стали известны детали переговоров между московским ЦСКА и аргентинским «Ривер Плейт» о трансфере 22-летнего полузащитника Хорхе Карраскаля.

Наверх

«€ 8,5 млн, которые требует «Ривер Плейт» за Карраскаля, — это гигантские деньги в условиях сегодняшнего рынка. Предложенные «армейцами» условия близки к возможному максимуму.

ЦСКА не участвует в торгах, предлагает своё видение и договаривается. Встретив большие расхождение в оценке игрока, уходит, — сказал «Чемпионату» источник, близкий к ходу переговоров.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской Суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.

Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2022 года.

 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Что будет с карьерой Емельяненко после поражения от Исмаилова
В видео тренировок Тайсона нашли подозрительный момент
«Новый Хабиб» бросил вызов Макгрегору
Новый Глеб или парень с «пулей в голове»? «Локо» хочет белоруса
Бышовец: Кокорин? На месте «Зенита» вернул бы Мостового
СМИ: «Зенит» близок к подписанию Дениса Черышева
Поединок россиянина возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь