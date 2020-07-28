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14:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Зенит» близок к подписанию Дениса Черышева

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев близок к переходу в «Зенит».

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Источник: AP 2020

Черышев на протяжении всей профессиональной карьеры выступает в чемпионате Испании. С 2018 года игрок защищает цвета «Валенсии». В минувшем сезоне россиянин провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча.

Зенит (Санкт-Петербург)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера, клуб из Санкт-Петербурга близок к подписанию 29-летнего Черышева.

На счету Черышева 25 матчей и 11 голов в составе сборной России.

В понедельник «Зенит» объявил о переходе хорватского защитника Деяна Ловрена из английского «Ливерпуля».

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