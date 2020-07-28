СМИ: «Зенит» близок к подписанию Дениса Черышева

Черышев на протяжении всей профессиональной карьеры выступает в чемпионате Испании. С 2018 года игрок защищает цвета «Валенсии». В минувшем сезоне россиянин провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча.