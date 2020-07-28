СМИ: «Зенит» близок к подписанию Дениса Черышева
Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев близок к переходу в «Зенит».
Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев близок к переходу в «Зенит».
Черышев на протяжении всей профессиональной карьеры выступает в чемпионате Испании. С 2018 года игрок защищает цвета «Валенсии». В минувшем сезоне россиянин провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера, клуб из
На счету Черышева 25 матчей и 11 голов в составе сборной России.
В понедельник «Зенит» объявил о переходе хорватского защитника Деяна Ловрена из английского «Ливерпуля».