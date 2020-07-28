15 лучших голов минувшего сезона чемпионата России: Соболев, Деспотович и Бикфалви

Алексей Миранчук («Локомотив») — гол «Рубину» в 1-м туре
Мастерское исполнение штрафного удара с левой ноги. Тот случай, когда даже Дюпин ничего не смог поделать. Последний сезон Миранчука в России?
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Александр Соболев («Крылья Советов») — гол «Арсеналу во 2-м туре
В матче с «Арсеналом» уроженец Барнаула эффектно зарядил по воротам туляков в падении через себя.
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Джордже Деспотович («Оренбург») — гол «Ахмату» в 4-м туре
Сербский форвард исполнил потрясающий по красоте удар. Навес с левого фланга и ножницы через себя от Деспотовича.
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Александр Соболев — гол «Уралу» в 6-м туре
Изящный черпачок от 23-летнего форварда. Соболев заметил, что Годзюр далеко вышел из ворот, и дальним выстрелом отправил мяч за спину голкиперу.
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Юрий Жирков («Зенит») — гол «Спартаку» в 8-м туре
Жиркову уже 36, но возраст — это всего лишь число. Опытный защитник зарядил в верхний угол ворот Максименко. В таких случаях не позавидуешь вратарю.
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Кристиян Бистрович (ЦСКА) — гол «Тамбову» в 9-м туре
Пришел, увидел и забил. Спустя считанные секунды после появления на поле Бистрович отличился роскошным голом в матче с «Тамбовом».
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Антон Заболотный («Сочи») — гол «Динамо» в 10-м туре
Принял мяч в штрафной площади, развернулся и бахнул по воротам «Динамо». Заднее сальто Заболотного, как вишенка на торте.
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Юрий Жирков — гол «Крыльям Советов» в 14-м туре
Если Жирков забивает, то исключительно красиво. После подачи углового футболист «Зенита» вогнал мяч под перекладину самарцев.
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Никола Влашич (ЦСКА) — гол «Зениту» в 15-м туре
Хорватский бриллиант армейцев использовал свой момент в игре с питерцами. Влашич расправился с двумя защитниками сине-бело-голубых и открыл счет в матче.
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Роман Романов («Ростов») — гол «Сочи» в 23-м туре
Самый скандальный матч прошедшего сезона начался так, что все ахнули. Юноши из «Ростова» на первой же минуте забили «Сочи». Что тогда творилось в соцсетях, наверное, многие помнят.
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Даниил Уткин («Краснодар») — гол «Зениту» в 26-м туре
Воспитанник «быков» по-настоящему раскрылся во второй половине сезона и едва не отложил досрочное чемпионство «Зенита». Его забитый мяч чем-то напоминает гол Черышева хорватам на ЧМ-2018.
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Отман Эль-Кабир («Урал») — гол «Уфе» в 26-м туре
Отменный удар со штрафного. Кротов страховал «стенку» снизу, но все прошло немного по другому сценарию.
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Малком («Зенит») — гол «Сочи» в 27-м туре
Филигранный гол Малкома после стеночки с Дзюбой. Ждем такой игры от бразильца в Лиге чемпионов.
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Роман Зобнин («Спартак») — гол «Ахмату» в 29-м туре
Болельщики красно-белых часто критикуют Зобнина за его неточные удары, но после такого все плохое забывается.
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Эрик Бикфалви («Урал») — гол «Арсеналу» в 29-м туре
Многие высказывают мнение, что румынский форвард забил лучший гол сезона. Удар через себя в стиле Руни — топ-уровень.
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