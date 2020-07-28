Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска 30 июля
Московский «Спартак» выйдет из отпуска и приступит к подготовке к новому сезону 30 июля, сообщили РИА Новости в
Московский «Спартак» выйдет из отпуска и приступит к подготовке к новому сезону 30 июля, сообщили РИА Новости в
Первый тур Российской премьер-лиги-2020/21 запланирован на
«Команда выйдет из отпуска 30 июля», — сообщили РИА Новости в
«Спартак» в прошлом сезоне занял седьмое место в РПЛ и дошел до полуфинала Кубка России. В предстоящем сезоне команда не выступит в еврокубках.