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15:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска 30 июля

Московский «Спартак» выйдет из отпуска и приступит к подготовке к новому сезону 30 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Первый тур Российской премьер-лиги-2020/21 запланирован на 8—9 августа.

«Команда выйдет из отпуска 30 июля», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

«Спартак» в прошлом сезоне занял седьмое место в РПЛ и дошел до полуфинала Кубка России. В предстоящем сезоне команда не выступит в еврокубках.

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