Бикфалви признали лучшим игроком «Урала» в завершившемся сезоне
Болельщики «Урала» признали полузащитника Эрика Бикфалви лучшим игроком екатеринбургской команды в сезоне-2019/20, сообщается на сайте клуба.
Болельщики «Урала» признали полузащитника Эрика Бикфалви лучшим игроком екатеринбургской команды в сезоне-2019/20, сообщается на сайте клуба.
Как сообщается на сайте «Урала», Бикфалви выиграл голосование болельщиков с большим преимуществом. Второе и третье место соответственно заняли полузащитники Отман
Бикфалви, выступающий в «Урале» с января 2017 года, в минувшем сезоне забил восемь мячей в 26 матчах чемпионата России.