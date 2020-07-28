Бикфалви признали лучшим игроком «Урала» в завершившемся сезоне

Как сообщается на сайте «Урала», Бикфалви выиграл голосование болельщиков с большим преимуществом. Второе и третье место соответственно заняли полузащитники Отман Эль-Кабир и Рафал Августиняк.

Бикфалви, выступающий в «Урале» с января 2017 года, в минувшем сезоне забил восемь мячей в 26 матчах чемпионата России.