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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бикфалви признали лучшим игроком «Урала» в завершившемся сезоне

Болельщики «Урала» признали полузащитника Эрика Бикфалви лучшим игроком екатеринбургской команды в сезоне-2019/20, сообщается на сайте клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как сообщается на сайте «Урала», Бикфалви выиграл голосование болельщиков с большим преимуществом. Второе и третье место соответственно заняли полузащитники Отман Эль-Кабир и Рафал Августиняк.

Бикфалви, выступающий в «Урале» с января 2017 года, в минувшем сезоне забил восемь мячей в 26 матчах чемпионата России.

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