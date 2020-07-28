Матвеев утвержден главным тренером «Урала»

Матвеев сменил у руля «Урала» Дмитрия Парфенова, который подал в отставку после поражения команды в полуфинале Кубка России от подмосковных «Химок». «Урал» занял 11-е место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Главным тренером “Урала” назначен Юрий Матвеев. 53-летний специалист ранее уже работал в качестве главного тренера команды, а также несколько раз исполнял обязанности главного тренера. Именно под его руководством “Урал” в 2015 году сохранил прописку в премьер-лиге, обыграв в стыковых матчах “Томь”. На протяжении последнего времени Юрий Матвеев возглавлял команду “Урал-2”, с которой занял третье место в завершившемся сезоне ПФЛ», — говорится в сообщении, предоставленном пресс-службой клуба.