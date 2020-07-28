Матвеев утвержден главным тренером «Урала»
Юрий Матвеев утвержден главным тренером екатеринбургского «Урала», сообщил РИА Новости
Юрий Матвеев утвержден главным тренером екатеринбургского «Урала», сообщил РИА Новости
Матвеев сменил у руля «Урала» Дмитрия Парфенова, который подал в отставку после поражения команды в полуфинале Кубка России от подмосковных «Химок». «Урал» занял 11-е место в чемпионате Российской
«Главным тренером “Урала” назначен Юрий Матвеев. 53-летний специалист ранее уже работал в качестве главного тренера команды, а также несколько раз исполнял обязанности главного тренера. Именно под его руководством “Урал” в 2015 году сохранил прописку в
«Помогать Юрию Матвееву в тренерском штабе “Урала” будут Евгений Аверьянов (тренер), Андрей Шпилёв (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке)», — отмечается в сообщении.