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15:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Постараюсь заслужить ваше уважение». Ловрен обратился к болельщикам «Зенита» на русском языке

Новичок «Зенита» Деян Ловрен обратился к болельщикам питерцев на русском языке.

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Источник: Спорт-Экспресс

31-летний хорватский защитник вчера официально перешел в российский клуб из «Ливерпуля».

— Дорогие болельщики «Зенита»! Я очень рад тому, что у меня есть возможность рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни, — написал Ловрен. — Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах. Я хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и АПЛ моим новым партнерам по команде. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене» и хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе. Скоро увидимся!

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